SEA Games 34-2027 bổ sung thêm 5 môn nhưng không có vovinam, rowing và canoeing

Ban tổ chức chủ nhà Malaysia của SEA Games 34-2027 đã quyết định bổ sung thêm 5 môn vào chương trình thi đấu chính thức tại phiên họp đang tổ chức ở thành phố Kuala Lumpur.

Môn rowing vắng mặt tại SEA Games 34-2027 ở Malaysia là điều đáng tiếc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

30 môn chọn 5

Trong các ngày từ 16 tới 17-7 tại Malaysia, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) cùng Ban tổ chức chủ nhà Malaysia và các quốc gia trong khu vực tiến hành Hội nghị lần thứ 2 của SEAGF thảo luận chi tiết số môn đề xuất bổ sung thêm chương trình SEA Games 34-2027. Đại diện Thể thao Việt Nam đang tham dự chương trình làm việc này.

Theo tìm hiểu của SGGP, sau khi kết thúc nhận đề xuất bổ sung thêm môn từ các quốc gia với hạn cuối là ngày 8-5, SEAGF, Ban tổ chức chủ nhà Malaysia đã nhận 30 môn trong danh sách gởi tới. Trong đó, nhiều môn được sự quan tâm của người hâm mộ như rowing, canoeing, thể hình, khiêu vũ thể thao, võ thuật tổng hợp MMA, billiards (nội dung carom), bóng ném, lặn, triathlon, vovinam, vật, futsal, jujitsu, kickboxing…

Tuy nhiên sau khi thảo luận và xem xét kỹ lưỡng từ thực tiễn để chuẩn bị cho công tác tổ chức SEA Games 34-2027, tại phiên họp ngày 16-7, Ban tổ chức chủ nhà Malaysia thông báo bổ sung 5 môn vào chương trình thi đấu chính thức gồm kabaddi, khiêu vũ thể thao – dancesport, teqball, padel, hockey trên băng (ice hockey). Ngoài ra, 2 nội dung được bổ sung thêm là chinlone của môn cầu mây và polo của môn đua ngựa nghệ thuật.

Ban tổ chức chủ nhà Malaysia đã có quyết định về 5 môn bổ sung. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 30 môn được đề xuất, Ban tổ chức đã chọn bổ sung thêm 5 môn qua đó nâng tổng số môn chính thức của SEA Games 34-2027 là 43 môn.

Trước đó, chủ nhà Malaysia đã công bố 38 môn sẽ được tổ chức ở 4 điểm gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur là: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử - Esports, thể dục (TDDC, thể dục aerobic), golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt, wushu, cầu mây, billiards &snooker, judo, quyền Anh, bóng bàn, bóng sàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng lưới, đua ngựa nghệ thuật, hockey, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, sailing, bóng bầu dục và water skiing.

Thể thao Việt Nam sẽ mất nhiều HCV

VĐV vật Việt Nam sẽ không có cơ hội thi đấu tại SEA Games 34-2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Việc SEA Games 34-2027 vắng mặt các môn canoeing, rowing, vật hay kickboxing, jujitsu, đua thuyền truyền thống sẽ khiến Thể thao Việt Nam mất nhiều HCV so với kỳ tranh tài SEA Games 33-2025 vừa qua ở Thái Lan.

Chúng ta từng giành 10 HCV môn vật, 2 HCV kickboxing, 1 HCV jujitsu, 2 HCV canoeing, 4 HCV rowing, 2 HCV đua thuyền truyền thống... ở Thái Lan năm ngoái. Sơ bộ, Thể thao Việt Nam mất hơn 20 HCV so với kỳ SEA Games 33-2025 bởi các nội dung và môn thế mạnh sẽ không diễn ra tại SEA Games 34-2027. Tuy nhiên, giới chuyên môn hiểu rằng, chủ nhà có quyền quyết định về số môn, nội dung tổ chức trong chương trình SEA Games dù vẫn phải đảm bảo nguyên tắc khung tổ chức các môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD.

Đáng chú ý, thêm một kỳ SEA Games tiếp theo, môn vovinam không có trong chương trình tranh tài chính thức. Lần gần nhất vovinam có mặt ở Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Thể thao Việt Nam từng giành 7 HCV trong kỳ tranh tài trên.

SEA Games 34-2027 sẽ tổ chức từ ngày 18-9 tới 29-9-2027. Linh vật của SEA Games 34-2027 có tên gọi TUAH vừa được chủ nhà Malaysia ra mắt chính thức.

Môn võ thuật tổng hợp MMA được đưa vào SEA Games 33-2025 có 6 nội dung nhưng mang ý nghĩa trình diễn. Tuy nhiên, SEA Games 34-2027 không tổ chức môn MMA trong chương trình chính thức. Hiện tại, môn MMA đã là môn chính thức của ASIAD 20 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á – AIMAG 2026.

Padel là môn phát triển mới tại châu Á. Môn padel thi đấu dùng vợt, là sự kết hợp giữa quần vợt (tennis) và bóng quần (squash). Sân padel có kích thước 10x20m, nhỏ hơn sân tennis. Giữa sân là lưới, xung quanh là tường kính cao khoảng 3m. Môn padel đã được đưa vào thi đấu chính thức tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN