Chính thức ra mắt linh vật của SEA Games 34-2027

Ban tổ chức chủ nhà Malaysia đã công bố chính thức hình ảnh linh vật của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 34 tổ chức năm 2027.

Linh vật TUAH của SEA Games 34-2027 đã được chủ nhà Malaysia ra mắt người hâm mộ. Ảnh: OLYMPICMALAYSIA

Linh vật của SEA Games 34-2027 có tên gọi TUAH. Ban tổ chức SEA Games 34-2027 cho biết, TUAH là hình ảnh một biểu tượng hiện đại với vẻ ngoài bóng bẩy tựa như robot. TUAH khoác lên mình các màu đỏ, xanh dương, vàng và trắng của quốc kỳ Malaysia và linh vật được thiết kế nhằm tượng trưng cho lòng dũng cảm, khả năng thích ứng, sự kiên cường của thế hệ trẻ trong khu vực.

Trong các ngày từ 16 tới 17-7 tại Malaysia, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) cùng Ban tổ chủ chủ nhà Malaysia và các quốc gia trong khu vực bước vào Hội nghị lần thứ 2 của SEAGF thảo luận chi tiết số lượng môn đề xuất bổ sung thêm vào chương trình SEA Games 34-2027. Đây sẽ là thời điểm quyết định số môn, nội dung cụ thể bổ sung thêm vào chương trình SEA Games 34-2027.

38 môn thể thao SEA Games 34-2027 được chủ nhà Malaysia công bố đưa vào tổ chức gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử - Esports, thể dục (TDDC, thể dục aerobic), golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt, wushu, cầu mây, billiards &snooker, judo, quyền Anh, bóng bàn, bóng sàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng lưới, đua ngựa nghệ thuật, hockey, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, sailing, bóng bầu dục và water skiing. Sau khi các môn bổ sung (nếu có) thông qua, danh sách môn chính thức cuối cùng sẽ được công bố.

SEA Games 34-2027 dự kiến diễn ra chính thức từ ngày 18 tới 29-9-2027 tại 4 địa điểm gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur.

MINH CHIẾN