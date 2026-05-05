Việt Nam đề xuất thêm môn vovinam, vật, jujitsu vào chương trình thi đấu SEA Games 34-2027

Ngày 8-5 tới đây, Ban tổ chức chủ nhà Malaysia của SEA Games 34-2027 và Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ kết thúc nhận các đề xuất về số nội dung, môn bổ sung đối với Đại hội.

Thể thao Việt Nam đã có những đề xuất đối với chương trình thi đấu SEA Games 34-2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á – SEAGF sẽ có hạn chót là ngày 8-5 để các Ủy ban Olympic của các quốc gia trong khu vực đề xuất bổ sung môn thi đấu vào chương trình SEA Games 34-2027.

Qua tìm hiểu của SGGP, Ủy ban Olympic Việt Nam đã có thêm một số đề xuất. Qua đó, các môn như vovinam, vật, jujitsu… được phía Việt Nam gởi văn bản đề xuất bổ sung tổ chức chương trình thi đấu tại SEA Games 34-2027.

Trước đó, đại diện Ủy ban Olympic Malaysia đã trao đổi sơ bộ về chương trình chuẩn bị đối với SEA Games 34-2027 sẽ tổ chức vào năm sau.

Theo thời điểm hiện tại, có 38 môn thể thao được đưa vào tổ chức theo 4 nhóm với nhóm 1A gồm điền kinh, thể thao dưới nước; nhóm 1B gồm bắn cung, cầu lông, bóng rổ, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, golf, TDDC, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ, trượt băng; nhóm 2 gồm billiards & snooker, bowling, boxing, karate, cầu mây, squash, wushu, cricket, bóng sàn, bóng lưới, muay, bi sắt, pencak silat, thể thao điện tử - esports; nhóm 3 gồm bóng cỏ (lawn bowls), lướt ván nước (water skiing).

Chủ nhà Malaysia cũng ấn định 4 địa điểm sẽ tổ chức SEA Games 34-2027 tại các thành phố Pulau Pinang (6 môn), Kuala Lumpur (14 môn), Johor (1 môn), Sarawak (17 môn). Hiện tại, các cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 34-2027 được thông báo đã hoàn thành tiến độ từ 70 tới 80% các hạng mục.

Không riêng Việt Nam, các quốc gia trong khu vực đều có những đề xuất bổ sung môn thi đấu theo yêu cầu của mình. Khi tiếp nhận các ý kiến, Ban tổ chức SEA Games 34-2027 và Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ xem xét cụ thể trước khi có quyết định chính thức.

Kỳ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan là Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất. Tại kỳ tranh tài này, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 573 nội dung chính thức của 50 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam đã xếp hạng 3 với kết quả 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ.

MINH CHIẾN