Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tranh 5 HCV tại ASIAD 20

Các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị ASIAD 20 đã báo cáo công tác chuẩn bị tới lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và tập trung hướng tới giành thành tích cao nhất.

Bắn súng là môn nhận trọng trách tranh HCV tại ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 8-5, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn thể thao thành tích cao đã làm việc với đại diện các đội tuyển quốc gia đang tập luyện chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Đây được xem là buổi làm việc quan trọng để nhà quản lý tiếp tục nắm bắt về sự chuẩn bị dành cho VĐV, nội dung và môn trọng điểm hướng đến tranh huy chương ASIAD 20.

Theo tìm hiểu, mục tiêu mà thể thao Việt Nam đặt ra đối với ASIAD 20 là nỗ lực giành 5 HCV. Chủ nhà Nhật Bản đã công bố 41 môn (68 phân môn) sẽ tổ chức tại ASIAD 20. Trong đó, Đại hội đưa vào thi đấu 461 nội dung.

Tại ASIAD 19, chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức 481 nội dung của 40 môn (61 phân môn) chính thức. Thể thao Việt Nam giành được 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ). Chúng ta đã giành được HCV ở các nội dung, môn gồm kata (biểu diễn đồng đội nữ của karate, 10m súng ngắn hơi nam của bắn súng và đồng đội 4 người nữ của cầu mây. Tại ASIAD 20, 3 nội dung trên có trong chương trình thi đấu chính thức. Vì vậy, yêu cầu được đặt ra là các đội tuyển từng giành HCV tại ASIAD 19 sẽ phải giữ được kết quả khi thi đấu ASIAD 20.

Khi chuẩn bị ASIAD 19, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3 tới 5 HCV. Thực tế, chúng ta đã hoàn thành về chỉ tiêu thành tích. Tuy vậy về chất lượng thành tích, nhiều ý kiến chuyên môn thấy rằng việc chưa đạt tới 5 HCV tại ASIAD 19 là kết quả chưa thuyết phục của thể thao Việt Nam.

Qua các lần tham dự Đại hội thể thao châu Á, thể thao Việt Nam mới có 1 lần đạt thành tích 5 HCV là kỳ ASIAD 18 năm 2018. Để đạt lại thành tích trên, các đội tuyển quốc gia của thể thao Việt Nam đang thực hiện phương án chuẩn bị có sự kết hợp giữa thi đấu tăng cường thành tích với tập huấn theo từng chu kỳ.

Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã xác định 9 môn trọng điểm mà thể thao Việt Nam tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây. Nhiều đội tuyển đang có chuyên gia nước ngoài huấn luyện trong giai đoạn chuẩn bị ASIAD 20 lúc này.

Môn điền kinh có nhiệm vụ quan trọng tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chắc chắn việc chuẩn bị để giành thành tích và dự báo khả năng tranh chấp huy chương cao nhất đối với ASIAD 20 vẫn phải nằm trong nhóm môn trọng điểm. Tuy nhiên, cuộc đấu ở ASIAD luôn có các VĐV hàng đầu châu lục tham gia nên giành được từng thành tích huy chương luôn cần đầu tư cơ bản, dự báo được chính xác khả năng VĐV của Việt Nam”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) bày tỏ quan điểm.

Đến lúc này, về sơ bộ, từng đội tuyển quốc gia của thể thao Việt Nam đã xác định nội dung và lực lượng chủ lực sẽ tranh tài tại ASIAD 20. Bây giờ không còn ở giai đoạn rà soát mà các đội tuyển đã bước vào thời điểm tập trung kỹ càng cho VĐV trọng điểm. Còn hơn 4 tháng nữa, ASIAD 20 sẽ khởi tranh. Mỗi đội tuyển thể thao đã nắm rõ nhiệm vụ giành thành tích huy chương tại Nhật Bản sắp tới.

Tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam tham dự với 322 tuyển thủ. Kết thúc Đại hội, chúng ta có huy chương ở các môn gồm quyền Anh, jujitsu, karate, kurash, cầu mây, bắn súng, TDDC, rowing, wushu, taekwondo, bơi và cờ tướng.

