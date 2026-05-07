Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu 2 giải quốc tế trên sân nhà trước khi dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 giải quốc tế trên sân nhà và một số giải quốc tế trước khi góp mặt ASIAD 20

Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được theo dõi 2 giải quốc tế dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên sân nhà ở năm nay. Theo lịch thi đấu được xây dựng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ sẽ đấu 1 chặng của giải SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026 ở Việt Nam. Đây là các giải đấu để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Lịch thi đấu nội dung nữ giải SEA V.League 2026 đã được Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á ấn định. Việt Nam sẽ tổ chức chặng thứ nhất giải đấu này tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 31-7 tới 2-8. Chặng thứ 2 của giải SEA V.League 2026 diễn ra ở Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 7 tới 9-8. Giải tiếp tục có 4 đội tuyển quốc gia tham gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong đó, đội nữ Thái Lan và Việt Nam đã vô địch mỗi chặng của giải SEA V.League 2025.

Vào tháng 8, dự kiến giải VTV Cup 2026 sẽ tổ chức tại Phú Thọ. Đây là giải bóng chuyền nữ quốc tế thường niên dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong 2 năm gần nhất của giải đấu này là 2024, 2025, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đều thua trận tại chung kết nên nhận ngôi á quân. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch giải đấu là năm 2023 khi thắng chung kết tại Lào Cai.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết kế hoạch tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được thực hiện vào cuối tháng 5 (sau khi kết thúc Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh). Dự kiến trong giai đoạn tập huấn đầu năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập luyện 14 tuyển thủ để tham dự giải AVC Cup 2026 ở Philippines.

