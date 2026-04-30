Nguồn thu lớn sẽ giúp bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh hơn

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được đánh giá có những nguồn thu lớn từ đó đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, đào tạo và phát triển chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia.

Các giải đấu của bóng chuyền Việt Nam đang tạo được sức hút, từ đó Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tìm được nguồn thu tốt qua nhiều phương thức.

Thu hàng chục tỷ đồng

Báo cáo tài chính của Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2021-2026) tại Đại hội nhiệm kỳ 8 (2026-2031) tổ chức ngày 28-4 cho thấy, trong nhiệm kỳ đã qua, việc tìm kiếm các nguồn thu cho hoạt động của Liên đoàn là hiệu quả. Tính tới hết nhiệm kỳ 7, số tiền còn trong tài khoản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là hơn 9,2 tỷ đồng.

Ở nhiệm kỳ cũ, qua mỗi năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có nguồn thu (tính bằng đơn vị tỷ đồng) lớn. Số liệu báo cáo cho thấy năm 2021, số thu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là hơn 5,7 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 11,4 tỷ đồng; năm 2023 là hơn 19,4 tỷ đồng; năm 2024 có số thu hơn 16,6 tỷ đồng; năm 2025 là hơn 23 tỷ đồng. Sơ bộ, từ các nguồn tài trợ, các hoạt động của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã có con số thu cao là gần 80 tỷ đồng. Đây là con số mà nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tại Việt Nam khó làm được (ngoại trừ Liên đoàn bóng đá Việt Nam).

Thực tế, các giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xuất hiện nhiều thương hiệu, sản phẩm và nhiều ngân hàng có mặt trên các biển quảng cáo. Giải vô địch quốc gia kêu gọi được nhà tài trợ đồng hành riêng biệt nâng giá trị giải thưởng.

Trong báo cáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường bày tỏ rằng: “Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa tìm nguồn tài chính cho Liên đoàn. Đồng thời, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ phân tích chiến lược tài chính, xây dựng bản quyền truyền hình các sự kiện, giải đấu, truyền thông mạng xã hội để phát triển hơn những nguồn lực cho bóng chuyền Việt Nam”.

Hệ thống giải đấu sẽ phải chuyên nghiệp hơn

Khán giả luôn muốn xem những giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Lúc này qua mỗi năm, bóng chuyền Việt Nam đang tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia đối với bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển.

Tính riêng bóng chuyền trong nhà, hàng năm, số giải đấu tổ chức thuộc hệ thống quốc gia gồm giải vô địch quốc gia, giải hạng A toàn quốc, giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia và giải vô địch U23 quốc gia. Đây là hệ thống xương sống chuyên môn để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phát triển thành tích cho bóng chuyền Việt Nam nói riêng cũng như tìm cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia nam, nữ hay các đội tuyển trẻ quốc gia.

Từ những giải đấu này, người làm chuyên môn sẽ thấy cầu thủ tốt nhất để là đại diện cho bóng chuyền nước nhà thi đấu trên các đấu trường quốc tế.

Giới chuyên môn đánh giá, bóng chuyền Việt Nam muốn phát triển hơn về chuyên môn thì cách thức tổ chức thi đấu, thể thức tranh tài và cơ sở vật chất phục vụ cho giải đấu, cho các cầu thủ phải chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng thi đấu.

Với nguồn kinh phí thu được hàng năm, nhiệm vụ tái đầu tư trở lại nâng cao chất lượng, hình ảnh mỗi giải đấu hay đầu tư vào các đội tuyển quốc gia (thực hiện tập huấn, tham dự các giải quốc tế) là phương thức mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang thực hiện. Số liệu báo cáo tài chính cho biết từ nguồn thu của mình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện chi phí các hoạt động năm 2021 là hơn 7,2 tỷ đồng; số chi năm 2022 là hơn 10,2 tỷ đồng; số chi năm 2023 là hơn 18,1 tỷ đồng; số chi năm 2024 là hơn 16,6 tỷ đồng; số chi năm 2025 là hơn 20,8 tỷ đồng.

“Nâng cao chất lượng và quy mô tổ chức các giải thi đấu trong nước, cũng như các giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam sẽ tiếp tục là mục tiêu được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới. Đồng thời, chúng tôi sẽ làm việc với Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC, Liên đoàn bóng chuyền thế giới – FIVB và các tổ chức liên quan để hỗ trợ mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý chuyên môn cho cán bộ Liên đoàn, HLV, VĐV và trọng tài”, ông Lê Trí Trường bày tỏ thêm.

MINH CHIẾN