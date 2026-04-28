Phó chủ tịch, Tổng thư ký Lê Trí Trường: Bóng chuyền Việt Nam sẽ tập trung phát triển chuyên môn tốt hơn

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 Lê Trí Trường đã có những trao đổi sau khi Đại hội đại biểu Liên đoàn khép lại.

Ông Lê Trí Trường tiếp tục giữ vai trò Tổng thư ký nhiệm kỳ 8 của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: - Nhìn lại nhiệm kỳ 7, ông đánh giá thế nào về các công tác chuyên mông?

Ông Lê Trí Trường: - Chúng ta thấy rằng nhiệm kỳ 7 (2021-2026) có những công tác được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp khó khăn khi thời điểm vượt qua một số ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dù thế, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thực hiện các chương trình cùng Cục TDTT Việt Nam để tổ chức các giải đấu và bóng chuyền nam, nữ Việt Nam trong nhà, bãi biển có các kết quả quan trọng ở đấu trường quốc tế.

Phóng viên: - Theo ông, kết quả nào của nhiệm kỳ 7 mang lại giá trị đáng kể?

Ông Lê Trí Trường: - Tại nhiệm kỳ 7, chúng ta phải thấy rằng đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) có sự vượt bậc về chuyên môn và thành tích. Trong đó, chúng ta đã tiếp cận tới các nền bóng chuyền quốc tế thông qua giải AVC Cup của châu Á. Đồng thời, lần đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có suất thi đấu giải vô địch thế giới 2026. Ở cấp độ trẻ, đội U21 Việt Nam đã tham dự giải U21 trẻ thế giới. Đội bóng chuyền nam (trong nhà) đã thi đấu giải AVC Cup để nâng cao trình độ trong khi đội bóng chuyền bãi biển giành được huy chương ở SEA Games 33-2025.

Phóng viên: - Trong nhiệm kỳ 8, mục tiêu nào sẽ là quan trọng nhất thưa ông?

Ông Lê Trí Trường: - Bóng chuyền là môn được xã hội quan tâm. Với chúng tôi, việc phát triển các giải đấu trong nước mang tới những chương trình thi đấu hấp dẫn là điều cần thực hiện. Cùng với đó các đội tuyển bóng chuyền quốc gia (trong nhà, bãi biển) sẽ tiếp tục được đầu tư để có cơ hội thi đấu quốc tế, nâng cao thành tích.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông!

MINH CHIẾN (thực hiện)