Hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ chỉ tập huấn trong nước

Các địa điểm tập huấn chuyên môn dành cho đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam trong năm 2026 đã được xác định.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn tại Bắc Ninh trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc cùng Cục TDTT Việt Nam và xác định cụ thể địa điểm tập huấn cho từng đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam ở năm nay.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường đã cho biết: "Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chọn điểm tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Chương trình tập huấn và lực lượng tuyển thủ sẽ do Ban huấn luyện từng đội xây dựng trong các thời điểm rèn chuyên môn".

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quốc tế như giải AVC Cup 2026, VTV Cup 2026, SEA V.League 2026, giải vô địch châu Á 2026, ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 2 nhiệm vụ là SEA V.League 2026 và ASIAD 20.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục giao nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn đội tuyển bóng chuyền nam sẽ chọn chuyên gia nước ngoài đảm trách vai trò này.

Vừa qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhận một số hồ sơ ứng viên là các chuyên gia nước ngoài để tìm HLV trưởng cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Trong đó, chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) là một trong những người được quan tâm. Vị chuyên gia này bất ngờ xuất hiện dự khán các trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) và đã về nước.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết hiện chưa quyết định chính thức HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2026.

Chuyên gia người Italy (áo đỏ) từng có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) vừa qua. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngoài nhiệm vụ năm 2026, các đội tuyển bóng chuyền quốc gia được chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 34-2027 tại Malaysia.

Theo quy trình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ chọn ứng viên chuyên gia nước ngoài phù hợp, từ đó đề xuất tới Cục TDTT Việt Nam. Các bên sẽ làm việc cụ thể rồi đi tới quyết định cuối cùng để thuê HLV ngoại đảm bảo tính pháp lý cũng như mục tiêu chuyên môn.

