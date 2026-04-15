Chuyên gia Federico Rampazzo thừa nhận nhiều tay đập có trình độ chuyên môn tốt

Vị chuyên gia người Italy đã có những góc nhìn chuyên môn của mình về cầu thủ nam của bóng chuyền Việt Nam.

Chuyên gia Federico Rampazzo (áo đỏ) có mặt ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Chuyên gia Federico Rampazzo đã dự khán theo dõi tất cả các trận đấu nội dung nam từ khi có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) thời gian qua.

Sau trận đấu Biên Phòng MB và Công an TPHCM, chuyên gia đã chia sẻ ngắn: “Tôi thấy các bạn có một giải đấu rất hấp dẫn chuyên môn. Khán giả cổ vũ sôi động. Cầu thủ có trình độ cao. Nhiều cầu thủ Việt Nam có trình độ tốt”.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ diễn ra tới hết ngày 19-4. Phía trước giải đấu còn nhiều trận đấu hấp dẫn của nội dung nam. Do vậy, chuyên gia Federico Rampazzo vẫn có kế hoạch xem các cầu thủ thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội).

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được xây dựng kế hoạch thuê chuyên gia làm HLV trưởng. Hiện tại, trong các ứng viên nộp hồ sơ tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thì có duy nhất ông Federico Rampazzo đang ở Việt Nam theo dõi cầu thủ thi đấu giải quốc gia.

Chương trình tập huấn Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia sẽ được thực hiện khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam công bố chính thức HLV trưởng. Ông Federico Rampazzo là người cởi mở, thân thiện với truyền thông. Tuy nhiên, theo chia sẻ, vị chuyên gia này vẫn tập trung ưu tiên hàng đầu là chuyên môn và phát triển thành tích cho các đội bóng mà mình đảm trách công việc.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự SEA V.League 2026 và ASIAD 20.

