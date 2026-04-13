Đội nữ Hà Nội bất ngờ nhận suất tham dự giải bóng chuyền quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đội Hà Nội sẽ là khách mời tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ tham dự giải bóng chuyền Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh. Ảnh: VFV
Đại diện Ban tổ chức giải đấu đã trao đổi cùng SGGP cho biết: “Chúng tôi nhận được quyết định rút lui của đội khách mời từ Philippines. Do vậy, Ban tổ chức đã mời đội nữ Hà Nội tham dự giải. Đội nữ Hà Nội đã nhận lời và chắc chắn góp mặt”.

Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đội nữ Hà Nội đang thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội). Đội bóng này đang tạm giữ kết quả toàn thắng sau 4 trận đã thi đấu.

Việc đội nữ Hà Nội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ tạo thêm sự quan tâm của người hâm mộ.

Ban tổ chức giải đấu cũng cho biết, các đội bóng của Việt Nam được xác định thi đấu năm nay là VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương và Hà Nội. Ngoài ra, giải có 3 đội bóng khách mời từ quốc tế. Dự kiến giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5 tại nhà thi đấu Tây Ninh.

Năm 2024, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền đã diễn ra với ngôi vô địch thuộc về đội PFU Blue Cats (Nhật Bản). Năm nay, đội bóng này sẽ không trở lại Việt Nam tham dự giải. Tuy nhiên, khách mời phía Nhật Bản sẽ tranh tài là đội Gunma Green Wings. Đây là đội bóng mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu tại Nhật Bản trong năm nay.

MINH CHIẾN

