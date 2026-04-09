2 ngoại binh Cuba ở lại Việt Nam đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 cùng VTV Bình Điền Long An

Các tay đập Cuba của đội VTV Bình Điền Long An đang thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: VTVBĐLA

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An đã trao đổi cùng SGGP cho biết: “Các ngoại binh Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz sẽ ở lại Việt Nam tới tháng 5. Chúng tôi đã ký hợp đồng để các tay đập thi đấu từ vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho tới Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đây sẽ là các nhân tố giúp đội bóng hướng tới có kết quả tốt tại Cúp VTV9-Bình Điền năm nay”.

Năm nay, Regla Martínez Ortiz và Lianet García Anglada (cùng quốc tịch Cuba) đang tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 với VTV Bình Điền Long An tại Đông Anh (Hà Nội). Trước đó, đội bóng đã có suất góp mặt AVC Champions League 2026 vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, để đảm bảo về sự chuẩn bị chuyên môn, đội VTV Bình Điền Long An đã rút lui không tham gia giải đấu trên.

Vòng 1 của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ kéo dài tới hết ngày 19-4. Đội VTV Bình Điền Long An đang nỗ lực thi đấu để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất, đồng thời tìm suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 được tổ chức ngay sau đó.

Khép lại các cuộc thi đấu ở phía Bắc, đội VTV Bình Điền Long An sẽ trở về Tây Ninh chuẩn bị cho giải bóng chuyền quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Năm nay, giải đấu sẽ có 8 đội tham dự, trong đó có 4 khách mời quốc tế.

Năm 2024, đội VTV Bình Điền Long An góp mặt ở Cúp VTV9-Bình Điền và có vị trí hạng 4. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Tây Ninh vào trung tuần tháng 5.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 với 14 cầu thủ: Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương và Regla Martínez Ortiz, Lianet García Anglada. Đây là lần đầu tiên, đội VTV Bình Điền Long An đăng ký 2 ngoại binh trong đội hình tranh tài ở giải quốc gia. Các cầu thủ Regla Martínez Ortiz và Lianet García Anglada đều thi đấu sở trường vị trí chủ công, có khả năng đập bóng ghi điểm hiểu quả.

Cùng chia sẻ từ đại diện đội VTV Bình Điền Long An, chủ công Trần Thị Thanh Thúy chắc chắn góp mặt và thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ở giải này, đội bóng Gunma Green Wings mà Thanh Thúy đang khoác áo ở Nhật Bản là 1 trong 4 khách mời tranh tài.

MINH CHIẾN