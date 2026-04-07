Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng đầu tay

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có khởi đầu thuận lợi tại mùa giải năm nay nhờ chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội Ngân hàng Công Thương.

Đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 7-4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội VTV Bình Điền Long An đã ra sân thi đấu trận đầu tiên của mình tại giải đấu. Trong mùa giải năm nay, VTV Bình Điền Long An tiếp tục góp mặt với vị thế đội đương kim vô địch quốc gia và tập trung chuyên môn hướng tới cơ hội bảo vệ thành tích đang giữ.

Đối thủ của VTV Bình Điền Long An là đội Ngân hàng Công Thương. Cách đây 1 tháng, 2 đội từng gặp nhau tại chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa có chiến thắng trước đối thủ.

Trong cuộc tái đấu ở cuộc so tài tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, kết quả đã không thay đổi.

HLV Ngọc Hoa và các cầu thủ giữ sự tập trung nhất. Ban huấn luyện đã đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất lúc này như Trà My, Lan Vy, Lữ Thị Phương, Như Anh và Kim Thoa. Trong đó, chủ công ngoại binh Lianet García Anglada (Cuba) là người đảm bảo được khả năng đập bóng ghi điểm chính xác trong các thời điểm quyết định. Chính tay đập này là người hoàn thành 3 điểm cuối cùng tại ván 3 của trận đấu để giúp đội nhà vượt lên giành chiến thắng chung cuộc.

Bên kia mành lưới, HLV Lê Văn Dũng đã có sự phục vụ của chủ công ngoại binh Suvi Kokkonen (Phần Lan) nhưng những pha tấn công của tay đập này vẫn chưa đủ độ khó và uy lực để vượt qua hàng chắn VTV Bình Điền Long An.

Trận đấu đã nhanh chóng kết thúc với tỷ số 3-0 (25/14, 25/23, 29/27) dành cho VTV Bình Điền Long An. Sau trận đấu, HLV Ngọc Hoa bày tỏ: “Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng. Các cầu thủ đã tập trung thi đấu và trên hết là hoàn thành nhiệm vụ giành được chiến thắng”.

MINH CHIẾN