Đội VTV Bình Điền Long An thận trọng với mục tiêu gia nhập top 4 ở sân chơi quốc gia

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho giải vô địch quốc gia 2026 ngay sau Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi ngay sau trận chung kết và lên ngôi vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình (tối ngày 23-3), HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho biết: “Phía trước còn rất nhiều sự chuẩn bị của chúng tôi. Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 là nhiệm vụ quan trọng của đội bóng. Chúng tôi thận trọng chuyên môn và hướng đến nhiệm vụ vào top 4 đội dẫn đầu của giải năm nay”.

Cũng chia sẻ thêm trước báo giới, HLV Ngọc Hoa cho biết đội bóng của mình đang có sự kết hợp giữa các gương mặt trẻ và một số cầu thủ đã thi đấu kinh nghiệm nhiều năm qua. Dẫu vậy, yếu tố tinh thần vẫn sẽ là sự cần thiết để Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An chuẩn bị cho các tay đập.

Sự khởi đầu với ngôi vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 được cho là suôn sẻ với HLV Ngọc Hoa cùng tập thể đội bóng. Trên sân đấu tại Ninh Bình, các tay đập VTV Bình Điền Long An chơi tự tin qua mỗi trận. Thực tế, không phải trận nào tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cũng diễn ra dễ dàng cho cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Tuy thế, họ biết vượt qua các đối thủ vào thời điểm quyết định.

Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tiếp tục thi đấu 2 vòng. Sau kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, từng đội đã nắm bắt lịch thi đấu của mình. Vì vậy, thời điểm này là giai đoạn chuẩn bị quyết định về chuyên môn.

Đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch quốc gia trong 2 năm liên tiếp (2024, 2025). Với vòng 1 giải đấu năm nay, ưu tiên hàng đầu của đội bóng là đạt các điểm số hiệu quả trong từng trận. Mỗi đội bóng (trong đó có VTV Bình Điền Long An) nữ sẽ thi đấu 7 trận ở vòng 1, 7 trận vòng bảng tại vòng 2 trước khi xác định thứ hạng tranh vé vào vòng chung kết hoặc thi đấu tranh suất trụ hạng.

Về lý thuyết, 8 đội bóng nữ đều có cơ hội của mình. Thực tế, đội bóng giữ được sự ổn định lực lượng và tinh thần quyết tâm thì sẽ có những kết quả như kỳ vọng.

Rời Ninh Bình sau khi giành ngôi vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, cầu thủ VTV Bình Điền Long An và Ban huấn luyện trở lại Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục tập luyện từ ngày 24-3. Từ giải đấu ở Ninh Bình, thầy trò HLV Ngọc Hoa đều rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện hơn lối chơi. Như chia sẻ của đại diện đội bóng thì sau những giải đấu có tính chất kiểm tra chuyên môn như Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, cầu thủ VTV Bình Điền Long An làm tốt hơn khâu chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sắp khởi tranh.

Tập thể đội bóng đang ổn định tinh thần và chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tới đây, đội bóng đủ lực lượng khi phụ công Đặng Thị Kim Thanh hội quân tại Đông Anh (Hà Nội). HLV Ngọc Hoa cho biết phía trước có nhiều thách thức nhưng đội VTV Bình Điền Long An luôn tập trung thi đấu, không bỏ qua cơ hội để giữ vững thành tích của mình.

MINH CHIẾN