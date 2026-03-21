Đội VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng vào chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Không có bất ngờ nào xảy ra và 2 đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB đã giành tấm vé chung kết đầu tiên tại giải.

Đội VTV Bình Điền Long An vào chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: VFV

Hai trận bán kết đầu tiên của nội dung nam, nữ tại Ninh Bình đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ ở ngày 21-3. Bởi trên sân đấu lần lượt các đội đương kim vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng MB đã ra sân để tìm cơ hội vào chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026.

Đối đầu trước đội chủ nhà nữ Ninh Bình, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) thận trọng đưa ra đội hình tốt nhất. Các cầu thủ trụ cột của VTV Bình Điền Long An lúc này như Ngọc Hoa, Trà My, Lan Vy… đã tập trung thể hiện tốt nhất phong độ. Cầu thủ 2 bên đã chơi với sự quyết tâm cao nhất. Trong từng miếng phối hợp, lần lượt cầu thủ VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình đều cố gắng tận dụng tốt nhất cơ hội của mình.

Dù vậy, các tay đập VTV Bình Điền Long An vẫn là người thi đấu hiệu quả hơn. Khép lại các ván đấu, đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 (25/22, 25/18, 13/25, 25/9). Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lọt vào chung kết. Trong khi đó đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) chính thức trở thành nhà cựu vô địch của giải đấu.

Ở bán kết vào tối ngày 21-3 tại nội dung nam, đội Biên Phòng MB đã gặp Hà Nội. Cầu thủ 2 bên đã chơi tập trung để cống hiến những pha tấn công sắc nét nhất. Tuy nhiên, đội hình Biên Phòng MB đang sở hữu nhiều gương mặt tốt như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Thế Khải, Văn Duy, Duy Tuyến, Anh Tuấn, Minh Đức… nên giữ được ưu thế vượt trội. Đội bóng áo lính đã thắng 3-0 (25/21, 25/14, 25/19). Đội Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch của giải.

MINH CHIẾN