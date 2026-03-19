Chơi ổn định, đội VTV Bình Điền Long An sớm giành quyền vào bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

HLV Ngọc Hoa và các học trò đang chơi tốt tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Giữ vững lối chơi

Ngày 19-3, đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng trước đối thủ Ngân hàng Công Thương với tỷ số 3-0 (25/22, 25/22, 25/21) tại Ninh Bình. Với chiến thắng thứ 2 này, VTV Bình Điền Long An trở thành đội đầu tiên ở nội dung nữ giành suất bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026.

Trước khi vào giải, không ít sự e ngại hướng về đội bóng của HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Bởi sau mùa giải 2025, dù là đương kim vô địch quốc gia, tuy nhiên VTV Bình Điền Long An đã không còn libero Khánh Đang (chuyển tới đội Hà Nội). Cũng như chủ công Trần Thị Thanh Thúy thi đấu tại Nhật Bản nên không về nước.

“Chúng tôi đã chuẩn bị một thời gian dài ngay từ sau khi kết thúc nghỉ Tết. Toàn đội giữ vững lối chơi đã thể hiện những năm qua. Mọi người có thể thấy, các gương mặt của đội đang thi đấu vẫn đạt phong độ tốt. Tôi tin tưởng ở cầu thủ của mình”, HLV Ngọc Hoa đã bày tỏ ở Ninh Bình.

Thực tế đúng như vị HLV này bày tỏ, những gương mặt chủ chốt ra sân tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 của đội VTV Bình Điền Long An vẫn là cầu thủ đã quen thuộc với khán giả như Trà My, Như Anh, Lan Vy hay Kim Thoa. Kết hợp với họ có chủ công người Cuba Lianet Garcia. Trong đó, Kim Thoa vẫn là trung tâm của lối chơi khi điều phối bóng đến các vị trí thuận lợi và Trà My, Như Anh hay Lan Vy vào tầm đập bóng ghi điểm.

Có thể thấy, bộ khung này hoàn toàn hiểu nhau về lối chơi. Trên hết, họ thi đấu bình tĩnh mạch lạc để đạt được các điểm số quyết định và thắng lần lượt Hà Nội, Ngân hàng Công Thương.

Quan trọng nhất là tinh thần

Đội VTV Bình Điền Long An giành vé bán kết đầu tiên. Ảnh: VTVBĐLA

Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An xác định Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 là phép thử chuyên môn tốt nhất để cầu thủ của mình được kiểm tra phong độ trước khi vào vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 (bắt đầu từ ngày 6-4). Vì thế, nếu có bất cứ sự sai sót nào, HLV Ngọc Hoa còn đủ thời gian điều chỉnh. “Cuộc đấu tại giải vô địch quốc gia 2026 sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt và rất cần sự tập trung cao độ. Không riêng chúng tôi, các đội bóng tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cũng sẽ có sự điều chỉnh chuyên môn của mình”, đại diện Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An nói thêm.

Điều nhận thấy rõ nhất trên sân đấu ở Ninh Bình là tinh thần cầu thủ VTV Bình Điền Long An thoải mái. Các tay đập thi đấu khoáng đạt, không gặp áp lực. Trong những đường bóng không hiệu quả, họ đều được Ban huấn luyện nhắc nhở để rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Vì thế, tinh thần chính là điểm mạnh mà cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang sở hữu lúc này.

Còn sớm để nói về chuyên môn bởi VTV Bình Điền Long An mới trải qua 2 trận tại vòng bảng Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Tuy nhiên, các cầu thủ đã giành được suất vào bán kết cũng được xem là sự khởi đầu tốt cho mùa giải mới 2026.

Đội nam TPHCM đã hết hy vọng vào bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 do tiếp tục thua 0-3 trước Công an TPHCM ở ngày 19-3. Tỷ số các ván đấu nghiêng về Công an TPHCM lần lượt là 25/12, 25/19 và 25/15. Trước đó, đội TPHCM đã thua 0-3 trước Biên Phòng MB.

MINH CHIẾN