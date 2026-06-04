Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh tài với các CLB mạnh của Nga ở VTV Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu trước các đội bóng của Nga và là dịp kiểm tra chuyên môn trước ASIAD 20.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội đọ sức với nhiều đối thủ mạnh trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn tin của SGGP cho biết, 2 đội bóng tới từ Nga là Korabelka, Dinamo Anapa sẽ sang Việt Nam thi đấu giải quốc tế vào VTV Cup 2026 vào tháng 8 năm nay. Đây là giải đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết, việc có cơ hội thi đấu trước các đội bóng của nền bóng chuyền Nga sẽ là dịp tốt để cầu thủ Việt Nam thêm tích lũy chuyên môn.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho biết, chương trình thi đấu giải quốc tế dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ) với thời gian dự kiến từ ngày 8-8 tới 15-8. Trong 2 lần gần nhất gặp đối thủ Korabelka tại các trận chung kết của giải đấu vào năm 2024 và 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều để thua trước đối thủ.

Tại mùa giải 2025/2026 của bóng chuyền nữ Nga, đội Korabelka đã xếp hạng 7. Trong khi đó, đội Dinamo Anapa xếp hạng 3 tại giải Vischaya Liga A (giải đấu được xem như giải hạng A của bóng chuyền nữ Nga).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xây dựng chuyên môn với 2 đội hình để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế. Do giải SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026 trùng thời điểm tranh tài nên Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tìm phương án nhân sự phù hợp nhất tại mỗi đội để đạt được kết quả chuyên môn tốt nhất. Theo tìm hiểu, chủ công Elizaveta Nesterova của đội Korabelka (VĐV xuất sắc nhất VTV Cup 2024, 2025) vừa được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Nga năm 2026.

MINH CHIẾN