6 đội sẽ góp mặt giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 ở Đông Anh

Tới thời điểm này, Ban tổ chức giải đấu đã xác định sơ bộ 6 đội bóng sẽ tới Đông Anh (Hà Nội) tranh tài vào tháng 8.

Chủ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Ngọc Thuân sẽ khoác áo đội Quân đội Việt Nam tranh tài ở giải đấu sắp tới. Ảnh: SAVA

Theo tìm hiểu của SGGP, giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 do chúng ta làm chủ nhà dự kiến có 6 đội tham gia. Các đội lần lượt gồm tuyển Quân đội Việt Nam, đội Quân đội Campuchia, đội Quân đội Singapore, đội Quân đội Myanmar, đội Quân đội Lào và đội nam Công an TPHCM.

Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã được thành lập và tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu trên từ ngày 28-6. Trong lần tập trung này, HLV Trần Đình Tiền nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng. Cùng tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam với HLV Trần Đình Tiền có các HLV Thái Anh Văn, Hoàng Văn Phương và Phạm Ngọc Kiên.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam tập huấn 20 cầu thủ. Trong đó, nhiều cầu thủ là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thời điểm hiện tại như Nguyễn Ngọc Thuân, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phan Công Đức.

Việc có đội bóng chuyền nam Công an TPHCM tham gia, người hâm mộ sẽ được cơ hội theo dõi các cầu thủ nổi bật của đội bóng này ra sân thi đấu như Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân. Trong đó, nhóm cầu thủ Văn Tiên, Quốc Dư, Xuân Tiến, Hoài Phương, Thanh Nhân đang tập huấn tại đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) là nơi tổ chức chặng thứ nhất giải nữ SEA V.Cup 2026 từ ngày 31-7 tới 2-8. Sau đó, địa điểm này sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất để diễn ra giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026. Dự kiến, thời gian tranh tài từ ngày 18 tới 28-8.

Đây là lần đầu tiên, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) được chọn là nơi đăng cai giải đấu quan trọng này của bóng chuyền Quân đội.

Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

MINH CHIẾN