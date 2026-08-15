Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam chọn 14 vận động viên chính thức

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam lựa chọn 14 gương mặt chính thức sẽ tranh tài giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam lên danh sách 14 cầu thủ sẽ đăng ký dự giải đấu gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Lê Trung Thành, Phạm Xuân Sinh, Thạch Quang Phú (chủ công), Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Manh Tài, Phạm Thanh Tùng (phụ công), Phạm Văn Hiệp (đối chuyền), Đinh Văn Duy, Phan Công Đức (chuyền hai), Vũ Anh Tuấn, Cao Đức Hoàng (libero).

HLV Trần Đình Tiền đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026. Ngoài ông Trần Đình Tiền, Ban huấn luyện còn có 4 trợ lý chuyên môn.

Giải đấu năm nay thu hút 6 đội bóng góp mặt và được diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Theo chương trình, các cầu thủ sẽ bước vào thi đấu chính thức từ ngày 21 tới 28-8.

Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam là chủ giải. Ngoài đội bóng này, các khách mời tham dự gồm đội Công an TPHCM, đại diện của Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia.

Thời gian qua, HLV Trần Đình Tiền cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ đã tới Đông Anh (Hà Nội) tập luyện chuyên môn. Đáng chú ý tại đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam, nhiều gương mặt đang là tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Đinh Văn Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng. Trong đó, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam là phấn đấu đạt phong độ cao nhất, bảo vệ ngôi vô địch tại giải đấu.

Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ mở cử tự do phục vụ người hâm mộ.

MINH CHIẾN