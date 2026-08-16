Bóng chuyền

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại đội bóng Nhật Bản sau ASIAD 20

SGGPO

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục sang Nhật Bản thi đấu vào cuối năm nay, sau khi cùng đội tuyển quốc gia dự ASIAD 20.

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy. Ảnh: DP
Tay đập Trần Thị Thanh Thúy. Ảnh: DP

Trần Thị Thanh Thúy đã chính triển hạn hợp đồng với đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản trong mùa bóng 2026/2027.

Chia sẻ từ đơn vị chủ quản đội VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản Trần Thị Thanh Thúy) cho biết, tay đập này dự kiến sẽ hội quân cùng đội bóng tại Nhật Bản vào cuối tháng 9. Điều này cũng phù hợp với thời điểm Trần Thị Thanh Thúy sẽ kết quả nhiệm vụ quốc gia cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau đó tay đập khoác áo đội Gunma Green Wings.

Với việc có hợp đồng thi đấu tại Nhật Bản mùa bóng 2026/2027, Trần Thị Thanh Thúy sẽ không tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Đầu năm nay, sau khi kết thúc thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2025/2026, Trần Thị Thanh Thúy đã về nước và thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An một số trận cuối của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chủ công này đang đảm trách vai trò đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là thành viên chính thức được lựa chọn tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Nhật Bản. Đồng thời, gần như chắc chắn Trần Thị Thanh Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 20.

Theo chương trình thi đấu, Thanh Thúy và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 19-8.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

VTV Bình Điền Long Trần Thị Thanh Thúy ASIAD 20 Giải vô địch quốc gia Gunma Green Wings bóng chuyền nữ Việt Nam chủ công VTV Bình Điền Long An

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn