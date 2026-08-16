Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại đội bóng Nhật Bản sau ASIAD 20

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục sang Nhật Bản thi đấu vào cuối năm nay, sau khi cùng đội tuyển quốc gia dự ASIAD 20.

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy. Ảnh: DP

Trần Thị Thanh Thúy đã chính triển hạn hợp đồng với đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản trong mùa bóng 2026/2027.

Chia sẻ từ đơn vị chủ quản đội VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản Trần Thị Thanh Thúy) cho biết, tay đập này dự kiến sẽ hội quân cùng đội bóng tại Nhật Bản vào cuối tháng 9. Điều này cũng phù hợp với thời điểm Trần Thị Thanh Thúy sẽ kết quả nhiệm vụ quốc gia cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau đó tay đập khoác áo đội Gunma Green Wings.

Với việc có hợp đồng thi đấu tại Nhật Bản mùa bóng 2026/2027, Trần Thị Thanh Thúy sẽ không tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Đầu năm nay, sau khi kết thúc thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2025/2026, Trần Thị Thanh Thúy đã về nước và thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An một số trận cuối của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chủ công này đang đảm trách vai trò đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là thành viên chính thức được lựa chọn tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Nhật Bản. Đồng thời, gần như chắc chắn Trần Thị Thanh Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 20.

Theo chương trình thi đấu, Thanh Thúy và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 19-8.

MINH CHIẾN