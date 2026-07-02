Trần Thị Thanh Thúy trở lại Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings

Thanh Thúy đã được đội Gunma Green Wings thông báo tái ký hợp đồng. Ảnh: GUNMA GREEN WINGS

Ngày 2-7, trang web chính thức của đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) đã công bố các bản hợp đồng chuẩn bị mùa giải 2026/2027. Đáng chú ý, đội bóng thông báo đã tái ký hợp đồng với chủ công Trần Thị Thanh Thúy và khẳng định bằng thông tin tiếng Việt: “Chúng tôi vui mừng thông báo Thanh Thúy đã gia nhập đội bóng chúng tôi”.

Như vậy sau nhiều đồn đoán, Thanh Thúy vẫn tiếp tục trở lại Nhật Bản thi đấu trong mùa giải 2026/2027. Giải đấu này sẽ khởi tranh vào tháng 10-2026. Nếu Thanh Thúy đến Nhật Bản vào tháng 10-2026, gần như chắc chắn cô sẽ vắng mặt trong đội hình VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Bởi lẽ, thời điểm tổ chức vòng 2 cũng diễn ra vào tháng 10 tại Vĩnh Long.

Tuy nhiên, Thanh Thúy chắc chắn sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng Thể thao Tây Ninh. Do vậy, cô và đơn vị chủ quản cùng đội Gunma Green Wings sẽ có thảo luận để Thanh Thúy kịp về Việt Nam vào tháng 11 tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm ngoái, Thanh Thúy đã thi đấu cho đội Gunma Green Wings nên không góp mặt vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 cùng VTV Bình Điền Long An, dù sau đó đội này giành ngôi vô địch. Dù vậy, Thanh Thúy vẫn kịp tham dự SEA Games 33-2025. Cô đã được đội Gunma Green Wings tạo điều kiện về Việt Nam hội quân ở thời điểm trước khi dự SEA Games 33-2025. Sau Đại hội, Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản.

Thanh Thúy về nước từ tháng 4-2026 sau khi kết thúc mùa giải 2025/2026 cùng đội Gunma Green Wings ở Nhật Bản. Chủ công này đã kịp thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng như Cúp Hùng Vương 2026, Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

MINH CHIẾN