Chủ công Trần Thị Thanh Thúy làm thủ tục xin visa Nhật Bản

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy đã bắt đầu làm thủ tục để có giấy tờ theo đúng yêu cầu trở lại Nhật Bản thi đấu trong mùa giải mới 2026/2027.

Trần Thị Thanh Thúy đã làm thủ tục xin visa Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Trần Thị Thanh Thúy vừa làm thủ tục xin visa để đảm bảo yêu cầu quy định trở lại Nhật Bản thi đấu. Cô đã triển hạn hợp đồng tiếp tục khoác áo đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2026/2027.

Theo thông báo của giải đấu tại Nhật Bản, dự kiến thời gian khai mạc là ngày 10-10. Các đội sẽ thi đấu cho tới tháng 3-2027 ở các lượt vòng bảng sau đó sẽ trao các suất dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất tham dự tứ kết. Tứ kết của giải diễn ra vào tháng 4-2027 để các đội tranh thành tích cho tới chung kết vào đầu tháng 5-2027.

Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu cho đội Gunma Green Wings ở mùa giải 2025/2026. Đội bóng của cô đã lọt tới tứ kết nhưng không thể giành quyền đi tiếp. Thanh Thúy về nước trong tháng 4 năm nay sau đó thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Do sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu mùa 2026/2027 nên gần như chắc chắn Trần Thị Thanh Thúy không kịp thời gian dự vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cùng đội VTV Bình Điền Long An. Vòng 2 giải năm nay tranh tài tại Vĩnh Long vào tháng 10.

Tuy nhiên, Thanh Thúy dự kiến vẫn tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng Thể thao Tây Ninh. Đội bóng chuyền nữ Tây Ninh dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có nòng cốt là các cầu thủ VTV Bình Điền Long An.

Sau khi được Ban huấn luyện tạo điều kiện làm thủ tục xin visa Nhật Bản, Thanh Thúy vừa trở lại Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục tập luyện thời điểm hiện tại. Cô đã dự AVC Cup 2026 trong tháng 6 tại Philippines cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cũng liên quan tới việc sang Nhật Bản thi đấu, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã đạt được thỏa thuận để trở lại khoác áo đội Okayama Seagulls mùa 2026/2027. Tuy nhiên, thời điểm Bích Thủy sang Nhật Bản chưa được thông báo chính thức. Tay đập này đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

MINH CHIẾN