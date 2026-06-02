Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn thể lực tại Đà Lạt sau AVC Cup 2026

Các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có chương trình tập luyện nâng cao thể lực ở Đà Lạt (Lâm Đồng) tới đây.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tăng cường tập luyện thể lực để thi đấu với lịch trình nhiều giải đấu sắp tới. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP cho biết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ngay sau AVC Cup 2026.

Hiện tại, toàn đội đang rèn chuyên môn ở Đại học TDTT Bắc Ninh để tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6. Kết thúc chương trình thi đấu ở đây, các tay đập sẽ được di chuyển về nước để tập luyện tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tuy nhiên, thời gian tập luyện ở Đà Lạt sẽ không kéo dài nhưng sẽ tập trung vào việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ.

Vào đầu tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục tập luyện sau khi chương trình rèn thể lực ở Đà Lạt (Lâm Đồng) kết thúc.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 5 nhiệm vụ quốc tế được thực hiện từ tháng 6 tới tháng 10 lần lượt gồm AVC Cup 2026, VTV Cup 2026, SEA V.League 2026, giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20. Vì vậy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện sẽ tập trung chuẩn bị thể lực để giúp cầu thủ có thể đảm bảo chu kỳ thi đấu liên tục trong giai đoạn sắp tới. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chuyên gia thể lực Karl Lim đồng hành.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết ông sẽ tính toán phương án tăng cường thêm lực lượng cầu thủ sau AVC Cup 2026 (dự kiến có thể bổ sung thêm 14 cầu thủ). Tuy nhiên, các phương án nhân sự vẫn đang được tính toán để có lực lượng phù hợp nhất.

Cùng thời điểm tập huấn lúc này, bóng chuyền Việt Nam có đội nữ U18 đang chuẩn bị cho giải vô địch U18 châu Á 2026 sẽ tranh tài tại Thái Lan từ ngày 1-7 tới 7-7. Không loại trừ khả năng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bổ sung thêm lực lượng cầu thủ trẻ U18 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi đội bóng kết thúc thi đấu.

MINH CHIẾN