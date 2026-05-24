11 cầu thủ của Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẵn sàng tập huấn đội tuyển nữ quốc gia

Các tay đập có phong độ tốt nhất sẽ tiếp tục tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ ngày 25-5 tới đây tại Bắc Ninh.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã kết thúc vào tối ngày 23-5. Đây cũng là thời điểm, những cầu thủ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị hành trang để hội quân làm nhiệm vụ quốc tế.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn 14 tuyển thủ ở giai đoạn thứ nhất năm 2026 để tham dự AVC Cup 2026 ở Philippines. Trong danh sách 14 tuyển thủ, 11 người vừa thi đấu tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 mới đây gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Xuân.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng cho biết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều nhiệm vụ trong năm 2026 và danh sách 14 tuyển thủ tập huấn ở giai đoạn này chưa phải lực lượng cuối cùng. Sau AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn tiếp tục bổ sung cầu thủ để đủ quân số tập luyện theo yêu cầu.

Trong danh sách 14 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tay đập Trần Thị Thanh Thúy đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Tây Ninh mới đây. Kết thúc giải đấu, Trần Thị Thanh Thúy đã nhận danh hiệu cầu thủ toàn diện nhất Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

HLV Ngọc Hoa có tên trong Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện cùng 14 tay đập bắt đầu hội quân vào ngày 25-5 tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Đội tuyển sẽ tới Philippines dự AVC Cup 2026 từ ngày 6-6 tới 14-6. Hiện tại, chúng ta đang là đương kim vô địch giải đấu. Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân, ban cán sự của đội tuyển của năm 2026 sẽ được lựa chọn. Do thời gian chuẩn bị cho AVC Cup 2026 cận kề nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập luyện trong nước rồi lên đường thi đấu.

Theo bốc thăm, AVC Cup 2026 có 12 đội tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở Bảng B cùng Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Lebanon. Bảng A có các đội Philippines (chủ nhà), Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan.

MINH CHIẾN