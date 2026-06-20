Tuyển thủ U18 Quách Thị Hoài Ân: Sắc bén vị trí chủ công nhưng thành công trong vai trò libero

Quách Thị Hoài Ân đang là một trong những gương mặt được chú ý tại đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam bởi cô mới 14 tuổi và thể hiện được phong thái thi đấu chững trạc.

Hoài Ân tập luyện tại đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam trước khi lên đường thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Ở Hoài Ân sẽ có nhiều điều để nói nhưng chúng tôi đánh giá đây là một cầu thủ thông minh. Bởi lẽ trong nhiều buổi tập chiến thuật và tình huống, Hoài Ân luôn có những câu hỏi đối với HLV. Khi cầu thủ có sự chú ý và đưa ra những câu hỏi có nghĩa là rất chú tâm đối với chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam bày tỏ.

Hoài Ân đã bước vào tuổi 14 (sinh năm 2012). Có thể xem, gương mặt trẻ này là em út trong 14 cầu thủ được trao cơ hội tham dự giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch U18 châu Á 2026. Khi hỏi Hoài Ân rằng trước giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp liệu có áp lực hay không, cầu thủ trẻ cười và lắc đầu bảo rằng: “Em thật sự không áp lực gì, em sẽ cố gắng hết khả năng theo sự giao phó của các HLV”.

Trở lại câu chuyện bén duyên với sự nghiệp bóng chuyền, nhiều bài báo đã viết về Quách Thị Hoài Ân sau khi cầu thủ libero…bé hạt tiêu này xuất hiện trong đội hình chính đội nữ Thanh Hóa tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Người làm chuyên môn bóng chuyền trẻ Thanh Hóa hiểu rõ về Hoài Ân. Cô sinh ra và trưởng thành ở vùng quê Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Nữ cầu thủ người dân tộc Mường này cho biết mình rất yêu thích môn bóng chuyền. Vì thế, khát khao lớn nhất của Hoài Ân là được tập luyện và thi đấu trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp.

“Tôi vẫn nhớ thời điểm đầu tiên mẹ của Hoài Ân đưa con xuống Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thanh Hóa xin tập luyện bóng chuyền. Thực tế, Hoài Ân có thể hình nhỏ và qua xem xét sơ bộ thì chúng tôi không nhận. Bẵng đi một thời gian, mẹ Hoài Ân tiếp tục cùng con xuống xin theo tập trong 2 lần nữa. Trước sự đam mê như vậy, chúng tôi đã để em tập thử”, đại diện đội bóng chuyền nữ trẻ Thanh Hóa tiết lộ. Chỉ cao 1m65, vậy nhưng Hoài Ân lại đam mê vị trí chủ công. Sức bật tốt cùng khả năng vào đà tấn công nhanh đã giúp cô gái trẻ được tuyển chọn vào đội bóng chuyền nữ trẻ Thanh Hóa sau đó.

Năm ngoái, Hoài Ân thi đấu ở vai trò chủ công trong đội nữ trẻ Thanh Hóa tại giải vô địch trẻ quốc gia 2025. Khi đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa cần sự bổ sung cầu thủ libero để đảm bảo khả năng phòng thủ tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, Hoài Ân đã được xem xét và HLV trưởng Bùi Huy Sơn trao cơ hội.

Năm nay, phong độ của Hoài Ân đã được ghi nhận khi góp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam.

Libero Hoài Ân được đánh giá là cầu thủ rất nhanh nhạy trong các tình huống phòng thủ. Ảnh: MINH CHIẾN

“Về vùng quê Ngọc Lặc (Thanh Hóa) mỗi độ năm mới đầu xuân, trên các sân đấu giải Hội làng, chắc chắn mọi người sẽ gặp Hoài Ân. Cô bé rất đam mê bóng chuyền nên dường như không bỏ qua giải Hội làng nào. Khi được tập luyện kỹ thuật cơ bản và hoàn thiện chuyên môn, chúng tôi đánh giá ở ý thức kỷ luật của Hoài Ân là luôn tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện”, chia sẻ được trao đổi thêm từ các HLV đội nữ Thanh Hóa.

Từ tuổi 14, nhiều cầu thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam trước đây đã được phát hiện rồi sau đó trưởng thành là những VĐV đạt trình độ tốt. Quách Thị Hoài Ân sẽ có cơ hội của mình. Trên hết, cầu thủ khẳng định mình hướng đến 1 điều xuyên suốt là dành trọn tình yêu thể thao của bản thân với môn bóng chuyền.

Giải bóng chuyền vô địch U18 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28-6. Giải vô địch U18 châu Á 2026 tổ chức từ ngày 1-7 đến 7-7. Hai giải cùng diễn ra tại Thái Lan.

MINH CHIẾN