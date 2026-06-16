Cầu thủ bóng chuyền nữ U18 giữ tinh thần hứng khởi trước khi thi đấu tại Thái Lan

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam tập luyện tập trung cao độ để sẵn sàng sang Thái Lan thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Tuần này sẽ là tuần tập luyện cuối cùng của 14 tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu. Ghi nhận trực tiếp từng buổi tập luyện, các gương mặt trẻ của bóng chuyền nữ U18 Việt Nam nỗ lực hoàn thiện giáo án chuyên môn do Ban huấn luyện đề ra.

“Chúng tôi thực hiện tập luyện theo giáo án chuyên môn phù hợp nhất. Trong đó, cầu thủ có buổi tập thể lực để hỗ trợ tập luyện. Về cơ bản, 14 cầu thủ đã được chọn để chuẩn bị thi đấu tại Thái Lan là những gương mặt trẻ triển vọng phát triển ở tương lai”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam trao đổi.

Năm nay, tập thể đội bóng gặp một chút thay đổi nhỏ khi HLV trưởng Lê Thị Hiền bất ngờ rút lui sau thời gian chuẩn bị chuyên môn cùng cầu thủ. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được giao nhiệm vụ đảm trách vị trí HLV trưởng ở thời điểm này. Tới ngày 16-6, HLV Ngọc Hoa có mặt tại Bắc Ninh bắt tay chuẩn bị chuyên môn với 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam.

Về lý thuyết, từng HLV trưởng có phương pháp huấn luyện chuyên môn khác nhau. Thực tế, 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã tập luyện cùng nhau qua thời gian vừa qua nên họ dần hiểu được sự gắn kết chiến thuật ở quá trình tập luyện. Điểm duy nhất mà người làm chuyên môn lo ngại chính là phần lớn cầu thủ nữ U18 Việt Nam chưa được nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, đặc biệt tại đấu trường quốc tế. Do vậy, cầu thủ nữ U18 Việt Nam còn ít kinh nghiệm trên sân chơi lớn.

“Cầu thủ nữ U18 sẽ dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 trước, sau đó vào tranh tài Giải vô địch U18 châu Á 2026. Đây là điều may mắn vì Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 sẽ giúp các cầu thủ được tích lũy, cải thiện tâm lý. Từ đó cầu thủ sẽ tìm cơ hội thi đấu trước các thách thức ở Giải vô địch U18 châu Á 2026”, đại diện Ban huấn luyện nói thêm.

14 cầu thủ trẻ đã được chọn để lên đường tranh tài gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Mai Quỳnh, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Châm Anh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thị Kim Thư, Vũ Mai Ngân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Quế Trân, Quách Thị Hoài Ân, Lê Thị Hằng. Họ chính là 14 mảnh ghép để Ban huấn luyện xây dựng một đội hình gắn kết vận hành tốt chiến thuật chuyên môn và sẽ được cơ hội thể hiện tại Thái Lan tới đây.

Ban huấn luyện tin tưởng các cầu thủ sẽ làm tốt nhất giáo án chuyên môn đã đặt ra. Ảnh: MINH CHIẾN

Bày tỏ trước khi có cơ hội được tham dự các giải đấu tại Thái Lan sắp tới, chủ công đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo cho biết toàn đội chắc chắn sẽ thận trọng trong từng trận đấu. Trên hết, cầu thủ đội nữ U18 Việt Nam phải giữ được sự thoải mái tinh thần thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Theo lịch, đội nữ U18 Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 21-6. Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 gồm 8 đội tham gia từ ngày 23-6 tới 28-6: Philippines, Australia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan (chủ nhà). 16 đội bóng tham dự giải vô địch U18 châu Á 2026 đã được bốc thăm vào 4 bảng để thi đấu từ ngày 1-7 tới 7-7 tại Thái Lan. Bảng A có Thái Lan, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ; Bảng B có Trung Quốc, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Kyrgyzstan; Bảng C có Nhật Bản, Iran, Philippines, Indonesia; Bảng D có Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam.

MINH CHIẾN