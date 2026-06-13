Xác định 8 đội góp mặt giải bóng chuyền nữ U18 vô địch Đông Nam Á 2026

Ban tổ chức giải đấu đã xác định 8 đội bóng góp mặt ở giải năm nay và đây là cơ hội để cầu thủ trẻ được cạnh tranh chuyên môn tốt nhất.

Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo sẽ có cơ hội thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2026 và U18 châu Á 2026 trong thời gian tới. Ảnh: AVC

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á, 8 đội bóng đăng ký dự giải vô địch nữ U18 Đông Nam Á 2026 gồm U18 Philippines, U18 Australia, U18 Myanmar, U18 Singapore, U18 Malaysia, U18 Indonesia, U18 Việt Nam và U18 Thái Lan (chủ nhà). Chương trình thi đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 23-6 tới 28-6.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ sang Thái Lan góp mặt giải đấu trên. Tiếp đó, các cầu thủ trẻ còn tranh tài Giải vô địch nữ U18 châu Á 2026 cũng ở Thái Lan từ ngày 1-7 tới 7-7. Đáng chú ý, kết quả thi đấu của các đội trong Giải vô địch nữ U18 châu Á 2026 sẽ là cơ sở để FIVB trao suất chính thức tham dự giải vô địch nữ U19 thế giới 2027.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức sẽ tham gia thi đấu ở Thái Lan. Các cầu thủ gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Mai Quỳnh, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Châm Anh (chủ công); Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi (đối chuyền); Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thị Kim Thư, Vũ Mai Ngân (phụ công), Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Quế Trân (chuyền hai); Quách Thị Hoài Ân, Lê Thị Hằng (libero).

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tập huấn 20 cầu thủ chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế với bóng chuyền nữ trẻ U18. Từ lực lượng trên, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam rút gọn còn 14 cầu thủ chính thức. Lúc này, 14 cầu thủ đang tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Ngày 21-6, tập thể đội bóng sẽ di chuyển sang Thái Lan.

MINH CHIẾN