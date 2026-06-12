HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự kiến bắt tay vào huấn luyện đội U18 từ ngày 16-6

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại AVC Cup 2026 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau đó trở lại Bắc Ninh.

HLV Ngọc Hoa sẽ được trao cơ hội chỉ đạo cầu thủ nữ U18 Việt Nam tại giải U18 châu Á 2026 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban chuyên môn và lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhất trí trước đề xuất trao nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đối với HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Hiện tại, HLV Ngọc Hoa tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài AVC Cup 2026. Giải đấu này sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 14-6 tại Philippines. Sau đó, toàn đội sẽ về nước trong ngày 15-6 và dự kiến thời gian sớm nhất HLV Ngọc Hoa làm quen để bắt tay công việc đối với đội nữ U18 Việt Nam sẽ từ ngày 16-6.

14 cầu thủ đã được chọn để chuẩn bị thi đấu giải vô địch nữ U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch nữ U18 châu Á 2026 gồm Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Yến Nhi (Hóa chất Đức Giang), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin). Tập thể đội bóng đã chọn chủ công Bùi Thị Ánh Thảo đảm trách vai trò đội trưởng.

Tất cả đang tập luyện tại Bắc Ninh, do HLV Đinh Văn Đại và Vũ Thị Hoa chịu trách nhiệm chuyên môn. Giải vô địch nữ U18 Đông Nam Á 2026 tranh tài từ ngày 23-6 tới 28-6. Sau đó, đội tiếp tục dự giải U18 châu Á 2026 từ ngày 1-7 tới 7-7. Hai giải đấu cùng tổ chức tại Thái Lan.

Trước đó, HLV Lê Thị Hiền đã đảm trách vị trí HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam khi bắt đầu tập huấn từ tháng 4. Dù vậy, HLV này bất ngờ thôi công tác huấn luyện đội nữ U18 Việt Nam từ ngày 10-6 vừa qua.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC đã bốc thăm 16 đội bóng tham dự giải nữ U18 châu Á 2026 vào 4 bảng đấu. Bảng A có Thái Lan, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ; Bảng B có Trung Quốc, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Kyrgyzstan; Bảng C có Nhật Bản, Iran, Philippines, Indonesia; Bảng D có Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam.

MINH CHIẾN