Thầy trò HLV Ngọc Hoa quyết giành chiến thắng để vào chung kết

Với vai trò chủ nhà, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang tập trung chuẩn bị cho trận bán kết để quyết tâm có kết quả như kỳ vọng.

Đội VTV Bình Điền Long An quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại trận bán kết tối ngày 21-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thống kê từ Ban tổ chức cho thấy, lần gần nhất đội VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chung kết Cúp VTV9-Bình Điền là năm 2017. Thời gian đã trôi qua gần 10 năm. Thời điểm đó, Nguyễn Thị Ngọc Hoa là cầu thủ thi đấu trong đội hình chính của VTV Bình Điền Long An tại chung kết năm 2017.

Bây giờ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đảm trách vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An. Với vai trò của mình, vị HLV trẻ này đã trải qua những trận bán kết căng thẳng nhất tại giải vô địch quốc gia năm 2025 hay Cúp Hùng Vương 2026. Trong từng cuộc đấu đó, HLV Ngọc Hoa và cầu thủ của mình có chiến thắng và cũng có thất bại. Dù vậy, nhìn về tổng thể, đội hình của VTV Bình Điền Long An vẫn đang giữ được sự ổn định lực lượng.

Vì vậy, trận bán kết trước đội nữ Hà Nội trong ngày 21-5 tại Tây Ninh có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ quyết định sự thành công của tập thể đội VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 hay không.

Xuyên suốt các trận đấu tại vòng bảng của Cúp VTV9-Bình Điền, sức mạnh của đội VTV Bình Điền Long An vẫn tập trung vào khả năng tấn công của 3 tay đập quan trọng là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, ngoại binh Ortiz và đối chuyền Nguyễn Thị Trà My. Thống kê chuyên môn cho thấy Thanh Thúy ghi 65 điểm và dẫn đầu danh sách cầu thủ hiệu quả nhất tại vòng bảng đã cho thấy phong độ nổi bật của tay đập số 1 này. “Chúng tôi vẫn rất thận trọng trước các đội bóng. Trận đấu bán kết sẽ rất quan trọng vì đội nữ Hà Nội chơi ổn định, có những cầu thủ chuyên môn tốt. Dù vậy, điều cần nhất của toàn đội là tinh thần thi đấu phải đặt lên cao nhất”, HLV Ngọc Hoa từng bày tỏ sau khi đội VTV Bình Điền Long An kết thúc vòng bảng của Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Đội VTV Bình Điền Long An là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất của giải đấu. Họ đã góp mặt đủ trong 15 lần Cúp VTV9-Bình Điền đã tổ chức xuyên suốt thời gian 20 năm qua. Chính vì vậy, không ai muốn lỡ hẹn trận chung kết mùa giải năm nay, cũng như tập thể đội bóng hiểu được khả năng đọc tình huống khi thi đấu thực thế trên sân.

Tính về đối đầu trong năm 2026 tới lúc này, các tay đập VTV Bình Điền Long An và Hà Nội đang có tỷ số hòa 1-1. Tại Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 vào đầu năm, đội VTV Bình Điền Long An thắng Hà Nội. Tuy nhiên tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, đội Hà Nội đã giành lại chiến thắng.

Ngoại binh Ortiz là chủ công quan trọng trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên lý thuyết, HLV Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) gần như hiểu rõ lực lượng cầu thủ của đối phương. Thực tế, quyết sách và chiến thuật cùng phong độ sự tế trên sân ở mỗi cầu thủ sẽ quyết định kết quả chung cuộc.

Điểm trùng hợp là lần vào chung kết gần nhất tại Cúp VTV9-Bình Điền của đội VTV Bình Điền Long An ở năm 2017 đã diễn ra tại Tây Ninh. Năm nay, giải đấu tiếp tục tổ chức ở đây. Nếu thành công tại trận bán kết, đội VTV Bình Điền Long An có cơ hội giành thêm kết quả tốt trên đất Tây Ninh để giữ kỷ niệm mùa giải năm nay.

MINH CHIẾN