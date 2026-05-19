Bóng chuyền

HLV bóng chuyền Federico Rampazzo dự kiến có mặt tại Việt Nam ngày 25-5

SGGPO

Chuyên gia người Italy Federico Rampazzo sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để bắt tay vào công việc huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo nguồn tin của SGGP nắm được, dự kiến chuyên gia Federico Rampazzo có thể tới Việt Nam là ngày 25-5. Tuy nhiên, các thủ tục để có thể ký kết chính thức hợp đồng làm việc với vị chuyên gia người Italy đang được triển khai sớm nhất.

Theo quy trình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề xuất nhân sự tới Cục TDTT Việt Nam. Sau khi xem xét việc thuê HLV chuyên gia phù hợp đảm bảo các quy định, Cục TDTT Việt Nam thực hiện ra quyết định để tiến tới ký hợp đồng cũng như phải xin được phép lao động tại Việt Nam.

Vào lúc này, chuyên gia Federico Rampazzo đã là người được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chọn ký hợp đồng lao động, đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Do vậy, việc ông Federico Rampazzo sớm tới Việt Nam cũng để bắt tay vào công việc chuyên môn.

img-5651-1131-2055.jpeg
Chuyên gia người Italy (áo hồng) sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để làm việc. Ảnh: MINH CHIẾN

18 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia từ ngày 18-5 gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân VIệt, Tăng Ngọc Hiếu. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển có các HLV Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập và Lê Quang Khánh.

Chuyên gia Federico Rampazzo từng dự khán vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội). Do đó, ông Federico Rampazzo đã nắm bắt sơ bộ phong độ của các cầu thủ thông tin giải đấu trên. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chuyên gia là năm 2022. Khi đó, chuyên gia Li Huang Ning (Trung Quốc) là HLV trưởng đội tuyển tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Đinh Văn Duy Nguyễn Ngọc Thuân Trần Minh Đức Trần Duy Tuyến Trương Thế Khải Phạm Quốc Dư Bùi Xuân Tiến Trần Hoài Phương Trần Thanh Nhân Nguyễn Văn Quốc Duy Phan Công Đức Cao Đức Hoàng Phạm Thanh Tùng Trịnh Duy Phúc Trần Anh Tú Lý Văn Chường Đào Xuân VIệt Tăng Ngọc Hiếu Chuyên gia bóng chuyền Việt Nam Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Federico Rampazzo

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn