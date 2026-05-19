HLV bóng chuyền Federico Rampazzo dự kiến có mặt tại Việt Nam ngày 25-5

Chuyên gia người Italy Federico Rampazzo sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để bắt tay vào công việc huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo nguồn tin của SGGP nắm được, dự kiến chuyên gia Federico Rampazzo có thể tới Việt Nam là ngày 25-5. Tuy nhiên, các thủ tục để có thể ký kết chính thức hợp đồng làm việc với vị chuyên gia người Italy đang được triển khai sớm nhất.

Theo quy trình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề xuất nhân sự tới Cục TDTT Việt Nam. Sau khi xem xét việc thuê HLV chuyên gia phù hợp đảm bảo các quy định, Cục TDTT Việt Nam thực hiện ra quyết định để tiến tới ký hợp đồng cũng như phải xin được phép lao động tại Việt Nam.

Vào lúc này, chuyên gia Federico Rampazzo đã là người được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chọn ký hợp đồng lao động, đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Do vậy, việc ông Federico Rampazzo sớm tới Việt Nam cũng để bắt tay vào công việc chuyên môn.

Chuyên gia người Italy (áo hồng) sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để làm việc. Ảnh: MINH CHIẾN

18 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia từ ngày 18-5 gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân VIệt, Tăng Ngọc Hiếu. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển có các HLV Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập và Lê Quang Khánh.

Chuyên gia Federico Rampazzo từng dự khán vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội). Do đó, ông Federico Rampazzo đã nắm bắt sơ bộ phong độ của các cầu thủ thông tin giải đấu trên. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chuyên gia là năm 2022. Khi đó, chuyên gia Li Huang Ning (Trung Quốc) là HLV trưởng đội tuyển tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

MINH CHIẾN