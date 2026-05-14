Nhiều cầu thủ được chú ý tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ bắt đầu tại Điện Biên từ ngày 16-5 với 24 đội bóng góp mặt và nhiều gương mặt nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Kim Thanh là cầu thủ sẽ tham dự giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: VFV

Nhiều ngôi sao thi đấu

Theo đăng ký, tất cả các đội bóng tham dự giải đấu năm nay đều cử lực lượng tốt nhất góp mặt. Trong số này, không ít tay đập từng tham dự trong đội hình của một số đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia.

Giới chuyên môn đánh giá, vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 có thể chưa tạo ra sự quyết liệt nhất nhưng việc nhiều cầu thủ ngôi sao tham dự sẽ gia tăng chất lượng tranh tài.

Giải năm nay có thể kể tới những gương mặt được người hâm mộ quan tâm như Đặng Thị Kim Thanh, Phan Khánh Vy (TPHCM), Nguyễn Lý Thụy Vi (Quảng Ninh), Nguyễn Vân Hà, Đinh Thị Vân, Cà Thị Tư, Hà Lê Khanh (Bắc Ninh), H’Mia Ê Ban (Đắk Lắk), Đinh Văn Phương (Hà Tĩnh), Lê Ngọc Trí (Vĩnh Long), Quản Trọng Nghĩa, Bùi Văn Cường, Lê Hoài Hận (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động), Hà Mạnh Hùng (Quân khu 3), Lâm Văn Sanh, Đinh Văn Tú, Nguyễn Đình Nhu (Đồng Nai)…

Bóng chuyền hạng A đang tạo nên được những cuộc cạnh tranh có tính quyết định bởi chỉ có 1 đội bóng nam và 1 đội bóng nữ giành được suất thăng hạng lên sân chơi vô địch quốc gia.

Tuyển thủ quốc gia Quản Trọng Nghĩa có tham dự giải hạng A năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vì vậy, từng Ban huấn luyện đều có sự tính toán dựa trên lực lượng. Hiện lúc này, chưa dự báo nào sớm đưa ra tiên liệu những đội bóng nam, nữ có khả năng tranh suất thăng hạng. “Chúng tôi tin rằng cầu thủ chủ lực có tên tuổi của mỗi đội bóng sẽ là những người giữ vai trò quyết định về kết quả. Dù thế trong một số năm gần đây, từ vòng bảng đến vòng chung kết, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc vẫn xảy ra không ít bất ngờ ngoài dự đoán”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi.

Cơ hội để cầu thủ trẻ trải nghiệm

Hiện tại, việc đăng ký tham dự giải bóng chuyền hạng A không có những ràng buộc cụ thể về lứa tuổi. Vì vậy, nhiều đơn vị mạnh dạn cử đội hình trẻ tham gia giải tạo cơ hội thi đấu tích lũy cho cầu thủ của mình.

Năm nay, giải có các đại diện bóng chuyền trẻ đăng ký thi đấu như đội nam trẻ Biên Phòng, trẻ Đà nẵng, trẻ Trung tâm TDTT Quân đội, trẻ Khánh Hòa, trẻ Ninh Bình và trẻ TPHCM. Về nữ, các đội trẻ góp mặt của Binh chủng Thông tin, Ninh Bình và Hà Nội. Từ sân chơi hạng A toàn quốc, nhiều cầu thủ đã trưởng thành để phát triển trình độ và khẳng định năng lực bản thân trong những giải đấu tiếp theo.

Tuy vậy, điểm mà giới chuyên môn nhận thấy là để các trận đấu diễn ra hấp dẫn thì từng đội bóng phải xác định mục tiêu rõ ràng. Với đội bóng trẻ, ưu tiên hàng đầu là tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, cầu thủ thi đấu bằng tinh thần thoải mái nên đủ khả năng tạo ra bất trước trước những đội bóng gặp áp lực phải có thành tích.

Trong hệ thống bóng chuyền quốc gia, cầu thủ trẻ thường xuyên được cơ hội thi đấu 3 giải thường niên là vô địch trẻ quốc gia, vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia và vô địch U23 quốc gia. VĐV trẻ được tạo điều kiện thi đấu tại giải hạng A toàn quốc nghĩa là có cơ hội thi đấu trực tiếp với nhiều cầu thủ kinh nghiệm cũng là một dịp quý giá nâng cao trình độ.

Bất ngờ tại giải hạng A toàn quốc 2026 là cựu tuyển thủ quốc gia Trần Đức Hạnh đã không thi đấu cho đội nam Hà Tĩnh. Đức Hạnh từng là trụ cột của đội bóng. Tuy nhiên, tay đập kết thúc hợp đồng với đội Hà Tĩnh từ cuối năm 2025. Năm nay, Đức Hạnh thi đấu cho đội Đà Nẵng tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

MINH CHIẾN