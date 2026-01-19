Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ có nhiều đội bóng mới góp mặt

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang nhận đăng ký trước khi quyết định số lượng đội tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 được chờ đợi những trận đấu hấp dẫn như mùa giải trước. Ảnh: VFV

Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 chính thức được ban hành tới các đơn vị chuẩn bị tham dự mùa giải năm nay.

Tại mùa giải mới, các đội bóng tham dự giải hạng A toàn quốc 2026 được quyền chuyển nhượng cầu thủ theo quy định hiện hành. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục cho phép các đội được chuyển nhượng 2 VĐV lên thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026. Đồng thời, điều lệ giải đấu ghi rõ: “Các đội bóng thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài, không trùng với VĐV nước ngoài đang thi đấu cho các đội tại giải vô địch quốc gia 2026. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân. Nếu VĐV nước ngoài đang được thay bằng VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo quy định chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Vào lúc này, nhiều đội bóng chuẩn bị cho giải đấu đang chuẩn bị lực lượng cầu thủ trước khi đăng ký sơ bộ với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Giải đấu sẽ diễn ra vòng bảng từ ngày 16 tới 30-5 tại Điện Biên. Theo quy định, các đội bóng có hạn đăng ký danh sách sơ bộ vào thời điểm cuối cùng là đầu tháng 4-2026.

Năm nay, giới chuyên môn tin rằng giải đấu sẽ tiếp tục tạo nên những cuộc đấu hấp dẫn khi nhiều đội bóng mới dự kiến tham dự. Với nội dung nam, đội Đồng Nai lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Ngoài ra, một số đơn vị trong nước có kế hoạch cử đội hình trẻ thi đấu giải nhằm tăng cường trình độ cho VĐV. Về nữ, nếu không có gì thay đổi, lần đầu tiên đội Lâm Đồng ra mắt và góp mặt giải.

Trong khi đó, các đội bóng quen thuộc tại mùa giải năm ngoái như Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Kinh bắc Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quân khu 3… vẫn tiếp tục kế hoạch thi đấu giải năm nay.

Đội nam Hà Tĩnh (đỏ) vẫn đang tìm cơ hội trở lại giải vô địch quốc gia. Ảnh: VFV

Tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, các trận chung kết TPHCM – Hà Tĩnh (nam) và Quảng Ninh – Hà Nội (nữ) đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn. Các đội nữ Hà Nội và nam TPHCM giành ngôi vô địch để thăng hạng góp mặt giải vô địch quốc gia 2026. Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ trao 2 suất thăng hạng mùa giải 2027 đối với đội vô địch nam và nữ.

Gần như chắc chắn, các đội tham dự vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2026 chưa sớm thuê ngoại binh. Vòng chung kết của giải đấu được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12 sẽ là thời điểm quyết định suất thăng hạng nên các đội đặt mục tiêu cao không bỏ qua cơ hội thuê tăng cường ngoại binh. Vòng chung kết được tổ chức vào tháng 12 vì vậy, nhiều đội bóng toàn tâm thi đấu sau khi hoàn thành tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 11 trước đó.

Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 quy định cầu thủ được triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo yêu cầu của Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hoặc đội bóng không cho VĐV tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả năng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, đội bóng thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn.

MINH CHIẾN