Lịch thi đấu bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Vòng bảng của giải đấu đã khép lại và các đội giành suất bán kết đã được xác định để tiếp tục bước vào tranh tài từ ngày 21-3.

Đội VTV Bình Điền Long An đã lọt vào bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: VFV

4 đội nam (Ninh Bình, Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Hà Nội) và 4 đội nữ (Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An) đã giành vé vào bán kết giải năm nay.

Từ vòng bảng, các đội đã nỗ lực thi đấu, tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Theo giới chuyên môn, lượt bán kết của giải sẽ có những cuộc so tài hấp dẫn đáng chú ý. Tuy nhiên, Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 mới chỉ là cuộc thử nghiệm chuyên môn đầu tiên để từng đội bóng hoàn thiện trước khi bước vào vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Năm ngoái, đội Biên Phòng MB đã vô địch nội dung nam Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 còn vô địch nội dung nữ là đội Ninh Bình. Năm nay, 2 đội bóng vẫn có những cơ hội của mình. Tuy nhiên, họ phải vượt qua bán kết thì mới triển vọng hoàn thành mục tiêu bảo vệ vị trí số 1 đang giữ.

Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 21-3

14 giờ 00: Thanh Hóa – Hà Nội (Trang hạng 5, nữ)

16 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình (Bán kết 1, nữ)

18 giờ 00: Biên Phòng MB – Hà Nội ( Bán kết 1, nam)

Ngày 22-3

14 giờ 00: TPHCM – Thể Công Tân Cảng (Tranh hạng 5, nam)

16 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương (Bán kết 2, nữ)

18 giờ 00: Công an TPHCM – Ninh Bình (Bán kết 2, nam)

MINH CHIẾN