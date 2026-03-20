HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội lỡ hẹn bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Bất ngờ lớn nhất tại giải đấu năm nay đã xảy ra ngay ở lượt trận thứ 2 khi đội nữ Hà Nội không thể giành quyền vào bán kết.

Đội nữ Hà Nội không giành được suất bán kết tại Ninh Bình. Ảnh: VFV

Trận đấu quyết định giữa Hà Nội và Ngân hàng Công Thương vào chiều ngày 20-3 là cuộc so tài để tìm tấm vé bán kết. Trước đó, từng đội bóng đã thua 1 trận (cùng thua trước VTV Bình Điền Long An) nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) buộc phải giành chiến thắng thì mới đi tiếp.

Rõ ràng, đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Bởi lẽ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp lại đội bóng cũ của mình. Bên kia mành lưới, cầu thủ Ngân hàng Công Thương được đánh giá thấp hơn nhưng lại thi đấu với tinh thần máu lửa. Trong trận đấu quan trọng này, phong độ của các cầu thủ chuyền 2 là người quyết định thành, bại cho đội bóng. Với đội Hà Nội, cầu thủ chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi đã nỗ lực nhưng chưa có được phong độ tốt nhất. Còn với đội Ngân hàng Công Thương, gương mặt trẻ Nguyễn Vân Hà đã thi đấu tự tin để giúp đồng đội thi đấu sắc nét trong từng miếng phối hợp.

Xét toàn diện, đây là trận đấu hấp dẫn. Từng đội bám đuổi để giành chiến thắng qua mỗi ván. Trong ván thứ nhất, chủ công H'Mia Eban với kinh nghiệm của mình giúp Ngân hàng Công Thương hóa giải hàng chắn Hà Nội để vượt lên giành chiến thắng 25/22. Ván thứ 2, Vi Thị Như Quỳnh và các đồng đội đã lấy lại thế cân bằng với chiến thắng 25/22. Ván thứ 3, đội Hà Nội có tiếp chiến thắng 25/11 nhưng ở ván thứ 4 họ để thua sít sao 25/27. Tại ván 5 quyết định, cầu thủ Hà Nội không thể phá vỡ khả năng phòng thủ của Ngân hàng Công Thương nên thua 11/15. Thua trận 2-3, đội nữ Hà Nội mất suất vào bán kết.

Trong giải đầu tiên ra mắt chính thức cùng đội nữ Hà Nội, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa thể có kết quả ưng ý.

Trong trận cuối vòng bảng tối 20-3 để tranh ngôi đầu, đội Biên Phòng MB thắng Công an TPHCM 3-1. Hai đội bóng đã giành quyền vào bán kết của giải.

MINH CHIẾN