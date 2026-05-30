Mỗi đội bóng chuyền dự ASIAD 20 chỉ được đăng ký tối đa 12 tuyển thủ

Bóng chuyền là 1 trong những môn thể thao được người hâm mộ quan tâm và các nội dung thi đấu tại ASIAD 20 của môn này được bốc thăm vào tháng 7.

Các đội tuyển bóng chuyền sẽ được bốc thăm thi đấu vào ngày 23-7 sắp tới ở Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức ASIAD 20 cùng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thông báo thời điểm bốc thăm môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào ngày 23-7 ở Nagoya (Nhật Bản).

ASIAD 20 đưa vào tranh tài 4 nội dung môn bóng chuyền gồm bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 20 được tổ chức tại khu nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki tại Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, khu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium cách 50km di chuyển từ Làng VĐV của Đại hội còn Park Arena Komaki cách 30km di chuyển từ Làng VĐV. Môn bóng chuyền ASIAD 20 diễn ra các vòng đấu và từng bảng từ ngày 16-9 tới 3-10.

Ngoài môn bóng chuyền, Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ còn tổ chức bốc thăm 7 môn thể thao đồng đội khách cùng ở ngày 23-7.

Theo kế hoạch, Thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt 4 nội dung của môn bóng chuyền ASIAD 20. Liên đoàn bóng chuyền và Cục TDTT Việt Nam sẽ tính toán phương án tham dự phù hợp, có thể sử dụng kinh phí xã hội hóa đối với một số đội tuyển bóng chuyền quốc gia sang Nhật Bản thi đấu.

Trong thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn 14 cầu thủ tại Bắc Ninh còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập luyện 18 cầu thủ ở Hà Nội. Các chương trình tập luyện sẽ duy trì tới ASIAD 20 và từng Ban huấn luyện còn điều chỉnh chuyên môn qua mỗi giải đấu mà các đội tham gia.

Theo quy định của môn bóng chuyền ASIAD 19, mỗi đội tuyển (trong nhà) được đăng ký tối đa 12 cầu thủ. Với ASIAD 20, quy định này tiếp tục được áp dụng nên mỗi đội tuyển nam, nữ tham dự chỉ có 12 cầu thủ chính thức. Quy định này vẫn đưa các Ban huấn luyện phải có sự tính toán nhân sự phù hợp nhất để tranh tài tại ASIAD. Hiện tại, đương kim vô địch bóng chuyền (trong nhà) ở ASIAD là đội nam Iran và đội nữ Trung Quốc.

