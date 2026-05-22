Chuyên gia Federico Rampazzo chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia

Chuyên gia Federico Rampazzo sẽ sang Việt Nam làm việc từ ngày 25-5 tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

Cục TDTT Việt Nam đã chính thức có quyết định ký hợp đồng thuê chuyên gia Federico Rampazzo đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam năm 2026. Theo tìm hiểu của SGGP, quyết định đã chính thức hiệu lực từ ngày 21-5 vừa qua.

Theo chương trình, chuyên gia Federico Rampazzo sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 25-5 để bắt tay vào công tác huấn luyện.

Đây là lần đầu tiên, bóng chuyền Việt Nam thuê 1 chuyên gia từ nền bóng chuyền Italy đảm trách vai trò HLV trưởng của 1 đội tuyển quốc gia. Ông Federico Rampazzo đã có sự tham khảo chuyên môn các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam sau khi dự khán vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Trước mắt, hợp đồng làm việc giữa Thể thao Việt Nam với chuyên gia Federico Rampazzo sẽ kéo dài tới hết năm 2026. Vị chuyên gia này sẽ xây dựng chương trình chuyên môn để lấy lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở các đấu trường quốc tế trong thời gian tới. Năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Tuy nhiên, kế hoạch dài hơi của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới các mục tiêu huy chương tại SEA Games 34 năm 2027 và SEA Games 35 năm 2029.

18 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia từ ngày 18-5 gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân VIệt, Tăng Ngọc Hiếu. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển có các HLV Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập và Lê Quang Khánh.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thuê chuyên gia làm HLV trưởng là năm 2022. Lúc đó, chuyên gia Li Huang Ning cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

MINH CHIẾN