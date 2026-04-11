Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có chuyên gia Italy

Nếu không có gì thay đổi, chuyên gia bóng chuyền quốc tịch Italy sẽ là người dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến sẽ thuê chuyên gia Italy làm huấn luyện chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn tin của SGGP cho biết, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và bộ phận chuyên môn đang xúc tiến làm việc để tiến tới thuê 1 chuyên gia quốc tịch Italy đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. “Nếu thỏa thuận thành công và các thủ tục về thuê chuyên gia thuận lợi, chuyên gia Italy dự kiến sẽ tới Việt Nam trong thời gian tới”, nguồn tin chia sẻ cùng SGGP. Được biết, đây là chuyên gia có chuyên môn và thành tích huấn luyện thi đấu.

Tuy nhiên hiện tại, danh tính chuyên gia người Italy đang được giữ kín. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chuyên gia làm HLV trưởng là giai đoạn 2021-2022. Khi đó, chúng ta chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà và HLV Li Huang Ning (Trung Quốc) đã được ký hợp đồng đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Hiện tại, vị chuyên gia này vừa ký kết làm việc với đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia.

Trong giai đoạn 3 năm gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam do HLV Trần Đình Tiền đảm trách vai trò HLV trưởng. HLV Trần Đình Tiền và Ban huấn luyện từng giúp các cầu thủ giành HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đứng hạng 4 tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Sau SEA Games 33-2025, HLV Trần Đình Tiền cũng đã kết thúc nhiệm vụ chuyên môn của mình cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Từ năm 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam định hướng đổi mới Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam do vậy việc chọn thuê chuyên gia đã được thực hiện.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có 2 nhiệm vụ quốc tế quan trọng là thi đấu giải SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Do vậy, nếu thuê thành công chuyên gia quốc tịch Italy, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung tối đa chuyên môn để thực hiện 2 nhiệm vụ này.

Hiện tại, các cầu thủ nam của Việt Nam đang thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN