Bóng chuyền Việt Nam chỉ có đội tuyển nữ được tham gia giải vô địch châu Á 2026

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã công bố danh sách các đội tuyển được suất chính thức góp mặt giải vô địch châu Á 2026 nội dung nam và nữ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục được trao suất tham dự giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trái với dự đoán của nhiều người cho rằng bóng chuyền Việt Nam sẽ có 2 suất góp mặt giải vô địch châu Á 2026, chúng ta chỉ được trao 1 suất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng chuyền châu Á trao suất trong 12 đội giành quyền tham dự giải vô địch châu Á 2026. Giải năm nay tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21 tới 30-8. Đây là thời điểm cận kề ASIAD 20 do vậy các đội tuyển tham dự giải vô địch châu Á 2026 xem chương trình thi đấu như sự chuẩn bị trước Đại hội.

12 đội tuyển bóng chuyền nữ được suất thi đấu gồm Trung Quốc (chủ nhà), Australia, Indonesia, Hongkong (Trung Quốc), Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan và Việt Nam.

Cách đây 2 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2023. Đây cũng là kết quả tốt nhất mà bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện ở đấu trường này. Ngoài ra, chúng ta cũng có vị trí hạng 4 tại ASIAD 19.

Danh sách các đội tuyển nữ được suất tham dự giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: AVC

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã họp chuyên môn tổng kết năm 2025 và đề ra nhiệm vụ năm 2026. Mục tiêu thi đấu ASIAD 20 là trọng tâm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù vậy, sự chuẩn bị và thi đấu cho giải vô địch châu Á 2026 cũng mang ý nghĩa quan trọng.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không được trao suất tham dự giải vô địch châu Á 2026. Danh sách 12 đội có suất chính thức gồm: Nhật Bản (chủ nhà), Australia, Bahrain, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc, New Zealand, Oman, Qatar, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4 tới 13-9.

Việc không có suất góp mặt giải vô địch châu Á 2026 là điều đáng tiếc cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tuần trước, Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng công bố các suất được dự AVC Cup 2026 và không có đội tuyển nam Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn có kế hoạch tập trung chuyên môn làm nhiệm vụ quốc tế năm 2026 với các giải như AVC Champions League 2026, SEA V.League 2026, ASIAD 20.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ thi đấu vòng 1 từ ngày 6-4 đến 19-4. Sau vòng 1, các đội tuyển bóng chuyền quốc gia mới thực hiện tập huấn chuẩn bị chuyên môn. Chương trình tập huấn từng đội tuyển sẽ do HLV trưởng lên kế hoạch cụ thể.

MINH CHIẾN