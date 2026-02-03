Đội tuyển bóng chuyền nam dự kiến tham dự giải AVC Champions League 2026

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được cơ hội tham dự AVC Champions League 2026. Ảnh: AVC

Năm nay, đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB sẽ không tham dự giải AVC Champions League 2026. Vì vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến cử đội tuyển quốc gia nhận suất này tham dự giải trên.

Việc tham dự giải AVC Champions League 2026 là cơ hội để cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được tăng cường thi đấu chuyên môn.

Theo quy định, bóng chuyền Việt Nam luôn được suất tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á (AVC Champions League). Suất tham dự dành cho đội bóng vô địch quốc gia. Các câu lạc bộ tham dự giải này đều phải tự chủ động về kinh phí. Tuy nhiên trong lần này, đội Biên Phòng MB không góp mặt nên việc cử đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự là phù hợp.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đã góp mặt AVC Champions League 2025. Chúng ta đã xếp hạng 9 chung cuộc.

Giải năm nay sẽ thi đấu từ ngày 13 tới 17-5 tại Indonesia. Đây cũng là thời điểm vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 đã kết thúc. Do vậy, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đủ thời gian để tham dự giải đấu AVC Champions League 2026. Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam có một số chương trình thi đấu quốc tế tiếp tục nâng cao chuyên môn do vậy Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội để cầu thủ nam được tranh tài ở giải quốc tế.

MINH CHIẾN