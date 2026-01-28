ASIAD 20 là mục tiêu quan trọng của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2026

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã họp tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời đưa ra những định hướng và mục tiêu trong năm 2026.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc ngày 28-1. Ảnh: VFV

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc trong chiều ngày 28-1 nhằm tổng kết hoạt động năm cũ và định hướng nhiệm vụ mục tiêu trong năm mới 2026.

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Hoàng Ngọc Huấn và các ủy viên cùng Ban chuyên môn đã đánh giá lại công tác đã thực hiện năm 2025. Tại Hội nghị, Tổng thư ký Lê Trí Trường đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của bóng chuyền Việt Nam.

Năm qua, bóng chuyền Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quốc tế với bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển. Thành tích HCB của đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam tại SEA Games 33-2025 được đánh giá hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, các đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ đã giành được HCĐ ở SEA Games 33-2025 cũng là kết quả khích lệ.

Tuy nhiên, đội bóng chuyền nam (trong nhà) Việt Nam kết thúc hạng 4 tại SEA Games 33-2025 là thành tích chưa đảm bảo được sự đầu tư và chuẩn bị.

Nhiều ý kiến đã được trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: VFV

Theo nhiều ý kiến chuyên môn, thông điệp được đưa ra là bóng chuyền Việt Nam cần tiếp tục làm mới sự đầu tư cho các đội tuyển quốc gia, tìm thêm nguồn lực để hướng đến giành kết quả tốt nhất. Năm 2026, bóng chuyền Việt Nam có mục tiêu trọng tâm là ASIAD 20. Ngoài ra, việc tổ chức môn bóng chuyền tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cũng được yêu cầu phải đảm bảo tốt nhất.

Năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia lần đầu tiên đã rút gọn còn 16 đội (8 nam, 8 nữ) tham dự. Về công tác tổ chức cho giải đấu các năm tiếp theo, các ủy viên Ban chấp hành tin tưởng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ kiện toàn và tạo được sự hấp dẫn cho giải đấu, sự công bằng trong chương trình thi đấu với các đội tham dự hệ thống giải quốc gia bóng chuyền Việt Nam. Năm 2026, việc tập trung tập huấn đúng người, đúng việc và đảm bảo chuyên môn với các đội tuyển bóng chuyền quốc gia.

Nhiều cá nhân, tập thể được nhân Bằng khen của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: VFV Tại Hội nghị, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã hoàn thành công tác chuyên môn và đạt thành tích xuất sắc ở năm 2025.

MINH CHIẾN