Các đội bóng chuyền nam chạy đua tìm ngoại binh đấu vòng 1 giải quốc gia 2026

Các đội bóng chuyền nam chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đang tích cực chuyển nhượng ngoại binh phù hợp theo nhu cầu chuyên môn của mình.

Các đội bóng chuyền nam trong nước tích cực tìm thuê ngoại binh chất lượng vào đội hình của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi đội mỗi vẻ

8 đội bóng sẽ tham dự nội dung nam giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 gồm Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM.

Qua tìm hiểu, từng đội bóng có kế hoạch chuẩn bị ngoại binh cho mình. Đội Biên Phòng MB quyết định mời ngoại binh Thái Lan Jakkrit Thanomnoi trở lại tham dự vòng 1 giải quốc gia năm nay. Tay đập có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị chuyên môn với đội bóng áo lính. Việc Jakkrit Thanomnoi đến với đội đương kim vô địch được hiểu là phù hợp chuyên môn và cách vận hành đội hình mà HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) cùng Ban huấn luyện đã làm những năm qua.

Trong khi đó, đội nam Hà Nội tiếp tục có ngoại binh Kuon Mom (Campuchia) còn đội Ninh Bình đã thuê thành công chủ công Mông Cổ Batsuuri Battur. Đội Sanest Khánh Hòa cũng thuê được ngoại binh tuyển thủ quốc gia Mỹ Garrett Muagututia. Tay đập từng tham dự Olympic 2024 và có HCĐ với đội bóng chuyền Mỹ.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm thủ tục cho 9 ngoại binh (quốc tịch Thái Lan, Argentina, Indonesia, Cuba, Campuchia, Serbia) đến thi đấu cho các đội bóng chuyền nam tại giải đấu. Giới chuyên môn đã đánh giá mỗi ngoại binh của vòng 2 giải quốc gia 2025 đều có giá trị của mình và việc đội bóng chủ quản đạt được thỏa thuận với họ thì đều mong tận dụng tối đa khả năng thi đấu, đạt phong độ tốt nhất của ngoại binh.

Thông lệ, vòng 1 giải vô địch quốc gia là thời điểm các đội còn khởi động. Tuy nhiên, kết quả tại vòng 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vòng 2 nên từ nhiều mùa giải gần đây, các Ban huấn luyện đã giữ sự thận trọng từ đầu và cố gắng tìm ngoại binh có trình độ thi đấu đạt kết quả cao.

Chờ đợi các gương mặt nổi bật

Kubiak từng là ngoại binh được sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam năm ngoái. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, đội nam Công an TPHCM tạo được sự chú ý khi mở màn chuyển nhượng bằng hợp đồng giá trị với ngoại binh Kubiak (Ba Lan). Chủ công này đã mang đến sức hút về chuyên môn với người xem trực tiếp tại nhà thi đấu.

Năm nay, HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) vẫn chưa công bố chính thức ngoại binh. Theo tìm hiểu, đội bóng đang tích cực tìm kiếm cầu thủ phù hợp để bổ sung lực lượng. Không loại trừ việc Công an TPHCM sẽ tiếp tục bổ sung 2 ngoại binh tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Một số nguồn tin trao đổi cùng SGGP cho biết, một số tay đập quốc tịch Serbia có trình độ và tên tuổi đang được đội bóng quan tâm.

Đương kim á quân quốc gia Thể Công Tân Cảng đã thuê thành công ngoại binh Rivan (Indonesia) tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Chưa rõ liệu tuyển thủ quốc gia Indonesia này sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 4 tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 hay không. Nhưng chắc chắn một điều, HLV Thái Anh Văn sẽ bổ sung ngoại binh để nâng cao khả năng tấn công cho đội bóng áo lính. Năm ngoái, đội Thể Công Tân Cảng từng chuyển nhượng 2 ngoại binh Cuba tại vòng 1 của giải và cũng đạt được những hiệu quả nhất định.

Nhà cựu vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa đang nhận sự quan tâm đặc biệt bởi ký hợp đồng thành công với tay đập Garrett Muagututia. Tuyển thủ quốc gia Mỹ này đang là ngoại binh được người hâm mộ chờ đợi trình diễn những pha bóng tấn công hay nhất trên sân đấu ở Việt Nam. Chỉ có điều, Garrett Muagututia đã ở tuổi 38 nên tất cả vẫn phải chờ đợi chuyên môn thực tế trên sân.

Ban huấn luyện đội Đà Nẵng đã làm việc để mời ngoại binh Kittithad Nuwaddee (Thái Lan) trở lại vòng 1 giải vô địch quốc gia câu lạc bộ 2026. Hiện tại, Kittithad Nuwaddee đang thi đấu giải vô địch quốc gia Thái Lan. Việc cầu thủ này kịp sang Việt Nam thi đấu hay không vẫn phụ thuộc vào chương trình tranh tài tại Thái Lan.

Đội TPHCM chưa tiết lộ về mục tiêu ngoại binh chuẩn bị cho vòng 1 giải đấu năm nay. HLV Huỳnh Văn Tuấn và các học trò sẽ thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 từ ngày 18-3 tới 23-3 tại Ninh Bình sau đó tiếp tục chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 trong tháng 4 tại Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN