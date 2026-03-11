Bóng chuyền

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa sử dụng ngoại binh trong giải đầu tiên tại Ninh Bình

SGGPO

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định danh sách chính thức lực lượng tham dự giải đấu đầu tiên cùng đội nữ Hà Nội là Cúp Hoa Lư- Bình Điền 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sử dụng hoàn toàn nội binh tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 diễn ra tại Ninh Bình. Ảnh: BCHN
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi: “Cuối tuần này, chúng tôi sẽ di chuyển tới Ninh Bình chuẩn bị chuyên môn cho Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Đội bóng sẽ thi đấu để nắm bắt kỹ hơn chiến thuật đã chuẩn bị thời gian qua”.

Ông Kiệt quyết định chưa sử dụng ngoại binh tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Đội hình của nữ Hà Nội được đăng ký đến giải có các cầu thủ Đỗ Quế Trân, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phan Khánh Linh, Vũ Thị Huyền Trang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Lưu Thị Diệu Linh, Phạm Thùy Linh, Dương Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Lý Thụy Vi và Nguyễn Khánh Đang.

Trong số này, 4 cầu thủ Như Quỳnh, Ánh Thảo, Khánh Đang, Thanh Thúy là tuyển thủ quốc gia đã giành HCB tại SEA Games 33-2025.

Cầu thủ Nguyễn Lý Thụy Vi là gương mặt duy nhất được đội Hà Nội mượn tăng cường từ đội hạng A Quảng Ninh cho mùa giải năm nay.

Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 là giải đấu chuyên môn chính thức đầu tiên HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt ra mắt cùng đội nữ Hà Nội. Ông đã gia nhập đội bóng từ đầu năm 2026. Hiện tại, Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội có HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng HLV Phó Nguyễn Hữu Cường, trợ lý Tạ Đức Hiếu và săn sóc viên Đinh Thị Ngân. Cúp Hoa Lư – Bình Điền thi đấu từ ngày 18-3 tới 23-3.

Qua tìm hiểu, đội bóng đã có sự chuẩn bị lực lượng ngoại binh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chia sẻ cùng SGGP: “Chúng tôi đã tìm được ngoại binh phù hợp chuyên môn. Tuy nhiên, các khâu thủ tục đang chuẩn bị để tiến đến đạt được thỏa thuận cuối cùng. Đội bóng có sự giới thiệu để xem trình độ của 4 ngoại binh, trong đó có 2 cầu thủ Trung Quốc và 2 cầu thủ của châu Âu. Tuy nhiên, đội Hà Nội sẽ tăng cường ngoại binh đúng theo số lượng quy định của giải quốc gia”. Vào lúc này, ngoại binh chính thức của đội nữ Hà Nội chưa được công bố.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò đã tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) những ngày qua. Sau Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, đội bóng sẽ sớm trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN

