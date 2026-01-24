HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tăng cường thêm 2 vận động viên cho đội nữ Hà Nội

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ký hợp đồng làm HLV trưởng đội nữ Hà Nội từ sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã bước vào tập luyện chuyên môn thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. “Chúng tôi chuẩn bị chuyên môn để đảm bảo tốt nhất các yêu cầu trước khi sẵn sàng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Cầu thủ đang tập luyện theo giáo án Ban huấn luyện đưa ra”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP ngày 24-1.

Ngoài ra, ông Kiệt cũng cho biết đội bóng còn bổ sung thêm 2 cầu thủ và thực hiện đúng quy định Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 là được thuê tăng cường tối đa 2 VĐV từ các đội bóng tại giải hạng A. Một trong những gương mặt được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mượn bổ sung tăng cường cho đội Hà Nội là chủ công Nguyễn Lý Thụy Vi của đội Quảng Ninh. Gương mặt còn lại đang được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tính toán để mượn tăng cường phù hợp vị trí chuyên môn cần bổ sung.

Đội nữ Hà Nội giành quyền thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026 sau khi vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025. Thời gian qua, đội bóng này đã tăng cường lực lượng đáng kể khi ký hợp đồng với 3 tuyển thủ quốc gia gồm libero Nguyễn Khánh Đang, phụ công Lê Thanh Thúy và chủ công Vi Thị Như Quỳnh.

Theo ghi nhận, 2 tuyển thủ Khánh Đang và Thanh Thúy đang tập luyện cùng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh đang thi đấu ở Indonesia, sẽ hội quân với đội nữ Hà Nội thời gian tới. “Như Quỳnh sẽ hội quân cùng đội bóng sau khi trở về từ Indonesia ở thời điểm sau Tết Nguyên đán. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn ở giai đoạn trên để đạt được chất lượng đội hình khi thi đấu giải vô địch quốc gia 2026”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi thêm.

Vi Thị Như Quỳnh đã ký hợp đồng với đội nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại ở đội hình nữ Hà Nội còn có tuyển thủ quốc gia là Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh. Theo kế hoạch, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tính phương án thuê ngoại binh bổ sung đội hình thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Năm ngoái, đội nữ Hà Nội từng ký hợp đồng với chuyên gia Kittipong Pornchartyingcheep (Thái Lan) tham gia Ban huấn luyện. Năm nay, đội bóng không thuê chuyên gia và tin tưởng ở Ban huấn luyện nội do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm HLV trưởng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chính thức ký hợp đồng với đội nữ Hà Nội. Thời hạn của bản hợp đồng không được tiết lộ. Tuy nhiên, ông Kiệt sẽ hướng tới mục tiêu đưa bóng chuyền nữ Hà Nội đạt kết quả tốt nhất ở năm 2026 và các năm tiếp theo. Trước đó, lãnh đạo đội bóng từng bày tỏ rằng mục tiêu để bóng chuyền nữ Hà Nội hướng tới là đứng trong 3 đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN