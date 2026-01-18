Chủ công Dương Văn Tiên rời đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa

Dương Văn Tiên (3) dự kiến khoác áo đội nam Công an TPHCM ở giải vô địch quốc gia 2026 sau khi chia tay đội Sanest Khánh Hòa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển thủ quốc gia Dương Văn Tiên đã không triển hạn hợp đồng với đội bóng cũ Sanest Khánh Hòa sau khi mùa giải 2025 khép lại.

Năm ngoái, Dương Văn Tiên là đội trưởng của Sanest Khánh Hòa tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Kết thúc giải đấu, đội Sanest Khánh Hòa trụ hạng thành công và xếp hạng 7 chung cuộc.

Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2026, Dương Văn Tiên có định hướng mới về chuyên môn nên quyết định chia tay đội Sanest Khánh Hòa. Theo tìm hiểu, chủ công này đạt được thỏa thuận trở thành cầu thủ đội nam Công an TPHCM tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Dương Văn Tiên được đánh giá là 1 trong những cầu thủ thi đấu toàn diện vị trí chủ công trong làng bóng chuyền nam Việt Nam thời gian qua. Ở sự nghiệp quốc tế, nam chủ công này đã góp mặt SEA Games 30, 31, 32 và 33. Dương Văn Tiên từng có huy chương bạc SEA Games 31 trên sân nhà và HCĐ tại SEA Games 32 ở Campuchia. Chủ công này đã thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vừa qua nhưng chỉ có hạng 4 cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Đội Sanest Khánh Hòa từng là một trong những đội bóng có lực lượng cầu thủ chuyên môn hàng đầu ở Việt Nam. Tuy nhiên sau mùa giải 2024, đội bóng đã phải chia tay nhiều cầu thủ trụ cột do kết thúc hợp đồng cũng như không có nguồn kinh phí xã hội hóa tốt nhất đảm bảo chế độ cho cầu thủ. Chính vì vậy, đội Sanest Khánh Hòa không giữ được vị thế đội bóng nhóm đầu thời điểm hiện tại. Dù gặp khó khăn tuy nhiên ở năm 2025, đội Sanest Khánh Hòa vẫn có 2 cầu thủ được tập trung đội tuyển quốc gia là Dương Văn Tiên và Huỳnh Trung Trực.

Trong khi đó, đội Công an TPHCM đã hoàn tất ký hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy gia nhập đội bóng từ đơn vị cũ Vĩnh Long để tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Quốc Duy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 vừa qua.

MINH CHIẾN