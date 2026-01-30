Chủ công H'mia Eban tái xuất ở giải vô địch quốc gia 2026

Chủ công H'mia Eban (thứ 2 hàng sau, từ trái qua) đã được đội Đắk Lắk cho Ngân hàng Công Thương thuê trong năm 2026. Ảnh: VĂN PHÚC

HLV trưởng Lê Văn Dũng của đội Ngân hàng Công Thương đã trao đổi cùng SGGP ngày 30-1: “Đội bóng đã thuê tăng cường thành công cầu thủ H'mia Eban. Đây là VĐV có kinh nghiệm và phù hợp ở vị trí chuyên môn mà chúng tôi cần bổ sung. H'mia Eban sẽ có đủ thời gian tập luyện cùng đội trước khi tham dự giải vô địch quốc gia năm nay”.

H'mia Eban là một trong những cầu thủ thi đấu tốt ở vị trí chủ công. Tay đập từng có thời gian thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An. Cô đang là cầu thủ của đội bóng chuyền hạng A Đắk Lắk. Năm ngoái, chủ công này đã trở lại thi đấu sau thời gian sinh con và đã dự tranh giải bóng chuyền hạng A toàn quốc cùng đội Đắk Lắk. Đáng tiếc, đội bóng này không lọt vào vòng chung kết giải đấu.

Năm nay, đội Ngân hàng Công Thương đã được Đắk Lắk chấp thuận cho thuê tăng cường H'mia Eban. Năm ngoái, đội Ngân hàng Công Thương từng thuê bổ sung 2 chủ công chất lượng là Đặng Thị Hồng và Vi Thị Như Quỳnh nhưng năm nay cả 2 cầu thủ đã không còn thi đấu cho đội bóng ngành ngân hàng.

Cùng trong sự bổ sung lực lượng, HLV Lê Văn Dũng đã thuê thành công cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Vân Hà từ đội Kinh bắc Bắc Ninh. “Chúng tôi tăng cường thêm chuyên môn cho vị trí chuyền 2 và cầu thủ Vân Hà đã được đơn vị chủ quản đồng ý cho tăng cường đến Ngân hàng Công Thương”, HLV Lê Văn Dũng cho biết thêm. Năm ngoái, Vân Hà từng được tăng cường thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 cùng đội Thanh Hóa. Gương mặt này là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam những năm gần đây.

Đội Ngân hàng Công Thương đang trong thời gian tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2026. Hiện tại, HLV Lê Văn Dũng đã có đủ lực lượng nội binh. Dự kiến, đội bóng sẽ tăng cường thuê thêm 1 VĐV ngoại trước khi thi đấu chính thức.

Năm 2026, đội Ngân hàng Công Thương đã thay đổi Ban huấn luyện sau khi cựu HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chia tay để đến đầu quân tại đội Hà Nội.

MINH CHIẾN