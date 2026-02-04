Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam tỏa sáng ở châu lục

Những năm gần đây, bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ châu lục bằng hình ảnh nổi bật của các vận động viên (VĐV) nữ xuất ngoại.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy rạng ngời tại giải các ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản 2026. ẢNH: P.MINH

Trong đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy hay phụ công Trần Thị Bích Thủy là những ví dụ điển hình, khi cả hai xuất hiện và thi đấu ấn tượng ở giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản - sân chơi chuyên nghiệp hàng đầu của châu Á. Cuối tuần qua, Thanh Thúy trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi được vinh danh MVP (VĐV xuất sắc nhất trận) tại SV.League Women’s All-Star Games, trận đấu quy tụ 28 ngôi sao nổi bật nhất của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Cơ hội tham dự trận đấu do ban tổ chức quyết định, một minh chứng rõ ràng cho chuyên môn, phong độ và tầm ảnh hưởng của nữ tuyển thủ Việt Nam trong hệ thống thi đấu.

Gia nhập đội Nichika cùng các gương mặt hàng đầu như: Yukiko Wada, Airi Miyabe, Kotona Hayashi, Lise Van Hecke..., Thanh Thúy đã hòa nhập hoàn hảo, thể hiện phong độ toàn diện từ tấn công, phòng thủ đến bắt bước một và trở thành điểm sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 trước đội Yoshino. Không chỉ thăng hoa ở sự kiện All-Star Games, Thanh Thúy còn duy trì phong độ cực kỳ ổn định tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa giải 2025-2026. Sau 25 trận, cô ghi 381 điểm, đứng thứ 15 toàn giải và là tay ghi điểm số 2 của CLB Gunma Green Wings.

Song hành cùng Thanh Thúy, phụ công số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại là Trần Thị Bích Thủy cũng đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo CLB Okayama Seagulls tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Cô ghi được 92 điểm, đạt hiệu suất bình quân 9,2 điểm/trận sau 10 trận. Cô chính là phụ công đạt hiệu suất thi đấu cao nhất trong số 8 phụ công của Okayama Seagulls mùa này. Phong độ tiến bộ không ngừng cho thấy sự dạn dày của Bích Thủy, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của bóng chuyền Việt Nam khi tạo điều kiện cho VĐV ra nước ngoài thi đấu.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, con đường xuất ngoại “không trải hoa hồng”, nhưng chính sự dũng cảm dấn thân của Thanh Thúy, Bích Thủy đã mở ra chương mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam: cọ xát, trưởng thành và trở về mạnh mẽ hơn để chinh phục các mục tiêu lớn. Hai chiến binh của bóng chuyền nữ Việt Nam đang viết bao câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình nơi đất khách, góp phần nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới.

NGUYỄN ANH