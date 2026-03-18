Tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh gặp chấn thương, lỡ cơ hội dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Hoàng Thị Kiều Trinh đã thi đấu hiệu quả ở SEA Games 33-2025 và giành HCB cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh bất khả kháng vắng mặt trong đội hình Binh chủng Thông tin thời gian hiện tại. Đội bóng áo lính đang tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tại Ninh Bình. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Kiều Trinh đã gặp chấn thương. Qua kiểm tra, chấn thương của Kiều Trinh không thể sớm hồi phục do ảnh hưởng phần xương.

Kiều Trinh không được Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức sẽ thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Tuy nhiên, với chấn thương hiện tại, cô cũng gần như vắng mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 4.

Hoàng Thị Kiều Trinh là trụ cột của đội Binh chủng Thông tin và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Cô đã giành HCB SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đầu năm nay, Kiều Trinh đã được Ban huấn luyện và tập thể đội Binh chủng Thông tin giao nhiệm vụ đội trưởng của đội bóng. Điều đáng tiếc, tay đập gặp chấn thương khi mùa giải bóng chuyền ở Việt Nam bắt đầu khởi tranh. Tay đập thi đấu sở trường vị trí đối chuyền.

Hiện tại, đội Binh chủng Thông tin chưa có thông báo chính thức về chấn thương của Kiều Trinh. Dẫu thế, cầu thủ được toàn tâm để trị liệu sớm hồi phục.

Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 18-3 tới 23-3. Sau đó, các đội sẽ tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4 ở Đông Anh (Hà Nội).

Do Kiều Trinh không thể thi đấu, đội bóng áo lính đã giao vị trí đội trưởng trở lại cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Danh sách 14 cầu thủ được đội bóng đăng ký thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 gồm Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương, Ngô Thị Bích Huệ, Phan Kim Chi, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Hồng Thảo Hương, Nguyễn Trà Giang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lại Thị Khánh Huyền, Lưu Thị Ly Ly, Ngô Thị Sương.

MINH CHIẾN