Conegliano “phục thù” Scandicci để vô địch Coppa Italia

Không lâu sau thất bại ở trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới FIVB 2025, Prosecco Doc Imoco Conegliano đã đánh bại Savino Del Bene Scandicci ở chung kết Coppa Italia, lần thứ 8 nâng cao chiếc cúp này trong 10 mùa giải gần đây.

Conegliano giành chức vô địch Coppa Italia trước hơn 12.000 khán giả tại Turin (Ảnh: LVF)

Conegliano, đội có biệt danh “Những chú báo đen” đã đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Scandicci trước hơn 12.000 khán giả tại nhà thi đấu Inalpi Arena, ở Turin, và đã thi đấu tốt hơn ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 3-0 (31-29, 26-24, 27-25). Đây là chức vô địch Coppa Italia thứ 7 liên tiếp của Conegliano, hiện họ đang sở hữu 8 danh hiệu kỷ lục - nhiều hơn 2 danh hiệu so với Bergamo và Ravenna, hai đội mà họ đã vượt qua mùa giải trước để trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu. Ngôi sao libero Monica De Gennaro của Conegliano cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên giành chức vô địch giải đấu này 8 lần.

Chiến thắng hôm Chủ nhật cũng đánh dấu danh hiệu đầu tiên mà Conegliano giành được trong mùa giải 2025-2026, chấm dứt một thời gian chờ đợi dài bất thường so với tiêu chuẩn của họ. Trước khi giành Coppa Italia, Conegliano đã bị loại ở trận chung kết cả Supercoppa Italiana Fineco và Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới FIVB 2025, khi họ để thua chính Scandicci ở sự kiện diễn ra tại Brazil hồi cuối năm.

Dù là đương kim vô địch thế giới, đây mới là lần đầu Scandicci lọt vào chung kết Coppa Italia, và cũng đã phải chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu trong nước trước một đối thủ quá mạnh.

Với 12.853 người theo dõi, trận chung kết Coppa Italia vào Chủ nhật cũng đã thiết lập kỷ lục về số người tham dự một trận đấu bóng chuyền tại Italy.

HUY KHÔI