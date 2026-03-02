Liên đoàn bóng chuyền châu Á gởi thông điệp tới các thành viên ở khu vực Vùng Vịnh

Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã có thông điệp gởi tới các thành viên thuộc các quốc gia tại khu vực Vùng Vịnh.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã có thông điệp của mình. Ảnh: AVC

Ngày 1-3, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á – ông Ramon Suzara và Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã có thông điệp quan trọng gởi tới các thành viên tại các quốc gia ở khu vực Vùng Vịnh.

Trong thông điệp được đưa ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á cho biết: “Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở vùng Vịnh và Iran.

Thay mặt toàn thể Liên đoàn bóng chuyền châu Á, tôi xin được bày tỏ sự chia buồn chân thành nhất đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khó khăn này.

Trong những lúc khó khăn, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta phải đoàn kết. Tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng AVC sẵn sàng hỗ trợ các Liên đoàn thành viên tại vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể…”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng tin tưởng sự đoàn kết sẽ được giữ vững. Trong năm nay, Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ tổ chức 10 giải quốc tế theo các cấp độ đối với thi đấu bóng chuyền. Trong đó, chương trình thi đấu giải vô địch U18 nam châu Á 2026 sẽ diễn ra ở thành phố Manama (Bahrain) từ ngày 12 tới 18-7.

Ngoài ra, các giải đấu còn lại sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản.

Với bóng chuyền bãi biển, Liên đoàn bóng chuyền châu Á có 13 giải đấu theo các nội dung. Trong số này, vòng 2 giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Doha 2026 sẽ tổ chức từ ngày 14 tới 17-10 ở Qatar. Các giải còn lại được diễn ra ở Trung Quốc, Uzbekistan, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản…

Kênh truyền hình Iran Al Mayadeen đã dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết 20 nữ cầu thủ bóng chuyền nữ đã thiệt mạng sau vụ không kích khiến một nhà thi đấu thể thao ở thị trấn Lamerd, Fars, Iran bị hư hại.

MINH CHIẾN