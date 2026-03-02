Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vừa về nước đã thi đấu giải Hội làng

Tay đập Vi Thị Như Quỳnh đã ra sân thi đấu giải Hội làng trong mùa áo đơn vị chủ quản mới là đội nữ Hà Nội.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ là cầu thủ quan trọng của đội nữ Hà Nội trong mùa giải 2026. Ảnh: DP

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục cho cầu thủ bóng chuyền nữ Hà Nội tham dự giải Hội làng tại Kim Thiều (Bắc Ninh) trong ngày 2-3. Đây là giải đấu có sự góp mặt của các đội bóng của sân chơi chuyên nghiệp là Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang lào cai…

Đáng chú ý, đội của đội nữ Hà Nội đã có chủ công Vi Thị Như Quỳnh ra sân thi đấu. Tay đập này vừa về nước từ Indonesia vào ngày 1-3.

Vi Thị Như Quỳnh là 1 trong 3 tân binh của đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã ký hợp đồng chuẩn bị cho mùa giải 2026. Ngoài cô, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt còn có 2 tân binh khác là Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy. Cả 3 cầu thủ đã là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33-2025.

Tay đập Vi Thị Như Quỳnh đã sang Indonesia thi đấu từ cuối tháng 12 năm ngoái. Dù cô và đội bóng Medan Falcons (Indonesia) không giành được chiến thắng nào trong các trận đã tham dự nhưng tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn được đánh giá đã giữ phong độ ổn định. Như Quỳnh là cầu thủ của đội nữ Quảng Ninh trước khi sang Indonesia thi đấu. Tuy nhiên, tay đập không gia hạn hợp đồng với đội bóng cũ sau khi kết thúc các điều khoản vào cuối năm ngoái.

Theo tìm hiểu, Vi Thị Như Quỳnh gia nhập đội nữ Hà Nội với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Đội bóng thủ đô không công bố mức phí lót tay để có sự chấp thuận của Như Quỳnh tới đầu quân. Lần sang Indonesia thi đấu vừa qua cũng là dịp ra nước ngoài thi đấu cho 1 đội bóng ở cấp độ câu lạc bộ của Vi Thị Như Quỳnh. Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đang tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) để chuẩn bị chuyên môn cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

MINH CHIẾN