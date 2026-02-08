Chủ công Vi Thị Như Quỳnh tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn được đăng ký tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 cùng đội Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi sẽ kịp có Vi Thị Như Quỳnh sau Tết. Hiện tại, cầu thủ đang thi đấu ở Indonesia. Vào cuối tháng 2, Như Quỳnh có thể sẽ sớm về nước để kịp hội quân với đội bóng nhằm chuẩn bị chuyên môn tốt nhất trước khi tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026”, HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Hà Nội – ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Hiện tại, Vi Thị Như Quỳnh đang thi đấu cho đội Medan Falcons tại giải bóng chuyền ở Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng này không giành được kết quả khả quan trong những trận đấu của mình dù Vi Thị Như Quỳnh là chủ công thường xuyên ra sân trong đội hình chính.

Đây là lần thứ 2, bóng chuyền nữ Việt Nam có cầu thủ thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia ở Indonesia. Trước Vi Thị Như Quỳnh, chủ công Trần Thị Thanh Thúy từng chơi bóng tại Indonesia đầu năm ngoái.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết, Vi Thị Như Quỳnh là một trong những cầu thủ quan trọng đã được đội Hà Nội ký hợp đồng trong năm nay. Vì vậy, đội bóng rất kỳ vọng tuyển thủ quốc gia này sẽ giữ được phong độ tốt nhất thi đấu trong năm nay. Năm ngoái, Vi Thị Như Quỳnh đã thi đấu cho đội bóng chủ quản Quảng Ninh tại giải hạng A toàn quốc 2025 nhưng không giành được suất thăng hạng. Cô cũng được đội Quảng Ninh cho Ngân hàng Công Thương mượn tăng cường thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng ngành ngân hàng đã đứng hạng 4. Thời điểm trên, HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tái hợp với chủ công Vi Thị Như Quỳnh tại đội bóng chuyền nữ Hà Nội.

Cũng theo tìm hiểu của SGGP, đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An đang dành sự quan tâm tới chủ công này hướng tới thuê tăng cường lực lượng tham dự AVC Champions League 2026. “Chúng tôi sẽ có tính toán thuê tăng cường cầu thủ tham dự AVC Champions League 2026. Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ từng thi đấu quen thuộc với đội bóng. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với đơn vị chủ quản của Vi Thị Như Quỳnh nếu các bên có được sự đồng thuận cao nhất”, đại diện đội VTV Bình Điền Long An trao đổi. Năm 2025, Vi Thị Như Quỳnh đã khoác áo VTV Bình Điền Long An và giành á quân AVC Champions League 2025. Đó là kết quả quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của chủ công này ở cấp độ câu lạc bộ.

Lý Thị Luyến có ngôi á quân tại giải bóng chuyền Mông Cổ. Người hâm mộ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 cũng sẽ có cơ hội được xem phụ công Lý Thị Luyến trở về thi đấu. Cựu tuyển thủ quốc gia này vừa giành ngôi á quân giải vô địch Mông Cổ với đội Hobby Ace. Dự kiến, cô về nước đầu tuần tới, sau đó trở lại tập luyện với đội Hóa chất Đức Giang lào cai để tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Đây là lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Việt Nam có cầu thủ thi đấu và giành thành tích tại Mông Cổ.

